El alcalde de Nueva York hizo una polémica mención al triunfo agónico de Argentina ante Egipto

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, sorprendió al hablar de la polémica del duelo entre la Selección argentina y Egipto durante una conferencia.

La histórica remontada de la Selección argentina frente a Egipto, que terminó con un agónico 3-2 y la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, trascendió el ámbito deportivo y llegó hasta la política. Quien se metió de lleno en la polémica fue Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, al deslizar que el conjunto africano había sido perjudicado por el arbitraje durante una conferencia de prensa destinada a anunciar mejoras en el transporte público.

La polémica declaración del alcalde de Nueva York sobre el partido entre Argentina y Egipto En medio de su exposición, Mamdani sorprendió con una referencia futbolera: "Para cuando llegue fin de año, habrás ahorrado más de dos días de tiempo de desplazamiento. Eso significa desayunar con tu familia. Eso significa llegar a casa a tiempo para la hora de dormir. Significa también estar de acuerdo con tus amigos en que a Egipto le robaron ayer", afirmó ante los presentes.

Más tarde, al ser consultado por un periodista, insistió con el tema: "Quiero decir, si vas a reclamar falta en el primer gol anulado...", dejando en evidencia su postura sobre una de las jugadas más discutidas del encuentro.

Según el alcalde de Nueva York, Egipto fue perjudicado gravemente ante la Selección argentina. EFE Las declaraciones del alcalde se suman a los reclamos que ya había realizado la Federación Egipcia de Fútbol ante la FIFA y a las duras críticas del entrenador Hossam Hassan y varios futbolistas del seleccionado africano, quienes denunciaron supuestas decisiones arbitrales que, según entienden, influyeron en la eliminación frente a la Albiceleste.