Quién es la pareja de rusos que escaló el Empire State y se dedica a subir rascacielos

Ángela Nikolau e Ivan Beerkus , una pareja rusa conocida por escalar rascacielos y estructuras extremas, fue detenida este miércoles en Nueva York después de trepar sin permiso hasta la antena del Empire State Building , desplegar una pancarta con un mensaje de paz y protagonizar una propuesta de matrimonio a cientos de metros de altura.

La acción ocurrió en la aguja del emblemático edificio, de 443 metros de altura. Ambos subieron sin protección, vestidos de negro, con el rostro cubierto y encapuchados. La escena generó conmoción entre quienes estaban en la zona y obligó a la Policía de Nueva York a desplegar un operativo frente al rascacielos y en sus alrededores.

En la cima, la pareja desplegó una bandera negra con letras blancas. El mensaje, escrito en inglés, decía: “Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz”. La frase suele atribuirse a Jimi Hendrix, aunque corresponde al político británico del siglo XIX William Gladstone.

Después de mostrar la pancarta, Nikolau y Beerkus iniciaron el descenso hasta una plataforma cercana a la parte más alta del edificio. Allí, el hombre se arrodilló, sacó un anillo y le pidió matrimonio a la mujer. Ella aceptó, y ambos se abrazaron y besaron todavía en una zona de extrema altura.

El momento fue transmitido en vivo por redes sociales a través de una cámara que llevaba la mujer. Además, medios locales captaron imágenes desde un helicóptero. Según trascendió, Nikolau había anticipado en su cuenta de Instagram que subiría al histórico rascacielos junto a su compañero.

Quién es la pareja rusa

Instagram/@angela_nikolau

Ángela Nikolau nació el 24 de junio de 1993 en Moscú, en una familia vinculada al circo. Su padre, Dmitriy, y su madre, Olga, trabajaban en ese ambiente. Desde los siete hasta los 16 años practicó gimnasia rítmica, luego dio clases de arte para niños y más tarde ingresó en la Academia Estatal Especializada de Artes de Rusia.

Aunque cursaba una carrera artística, dejó sus estudios durante el último año para dedicarse por completo a la fotografía y a las alturas. Sus primeras imágenes las tomó en techos de Moscú. Con el tiempo empezó a viajar por distintos países para fotografiarse sobre rascacielos y otras estructuras urbanas.

Mientras que el hombre fue identificado como Ivan Beerku. Nacido el 11 de mayo de 1994. Además de dedicarse al rooftopping, desarrolló una carrera como fotógrafo, creador de contenido y DJ. Según la información difundida en redes, vive en Nueva York.

Entre las estructuras que escaló aparecen la Torre Eiffel, la Shanghai Tower, el CTF Finance Centre, el Shun Hing Square, el edificio principal de la Universidad Estatal de Moscú, el Mercury City Tower, el Goldin Finance 117 y la Merdeka 118, considerado el segundo edificio más alto del mundo.

Una relación nacida en las alturas

La historia de la pareja comenzó en 2016, cuando escalaron juntos el Goldin Finance 117, en Tianjin, China, junto con la grúa ubicada en la parte superior del edificio. Aquella expedición marcó el inicio de su relación sentimental y también de un proyecto compartido alrededor del mundo.

En 2022 volvieron a llamar la atención internacional con su ascenso a la Merdeka 118, en Kuala Lumpur. Las imágenes del desafío circularon por medios de distintos países y alcanzaron millones de reproducciones. Dos años después, su historia llegó al documental Skywalkers: A Love Story, estrenado en el Festival de Sundance y adquirido más tarde por Netflix.