El Räuberteller: el extraño reglamento alemán para el Robo Familiar

El insólito reglamento alemán que formaliza el robo de comida a los padres por parte de los niños. La cultura germánica nombra y controla los actos cotidianos.

El Räuberteller consiste en un plato vacío con cubiertos que los restaurantes alemanes ofrecen sin costo para que los niños puedan "robar" de los platos de sus padres.

En Alemania existe una costumbre que pasa inadvertida para el visitante apurado y desconcierta al observador atento. Muchos restaurantes incluyen en su menú una entrada extraña, ubicada al final de la sección infantil, con precio de cero euros. Esta se llama Räuberteller, literalmente "plato del salteador", y consiste en un plato vacío con un juego de cubiertos. La operación parece carente de sentido económico hasta que se entiende su función. Esta vajilla se entrega al niño que todavía no come una porción completa propia y se usa ese plato para servir la comida de los platos de sus padres. La cultura germánica creó así una categoría oficial de menú para autorizar el robo familiar.

La escena merece atención porque condensa un rasgo profundo de la sociedad alemana. Ningún niño italiano necesita un plato vacío oficial para probar la pasta de su madre. En España no se requiere autorización institucional para arrebatar una croqueta del centro de la mesa. Esto es así porque la cultura mediterránea integró el desorden infantil como parte natural del acto de comer. La cultura alemana, en cambio, necesitó nombrar el desorden, ubicarlo en una columna del menú y asignarle un precio simbólico de cero euros. El gesto espontáneo solo entra al sistema cuando recibe nombre, código y casilla contable.

El fenómeno del Räuberteller El Räuberteller funciona entonces como pequeño espejo del modo alemán de procesar la realidad. La estructura social germánica organiza incluso aquello que en otras culturas permanece informal. El idioma refleja esa misma tendencia mediante palabras compuestas largas que designan situaciones precisas. Existe Schadenfreude para la alegría ante el mal ajeno y Fernweh para la nostalgia por lugares no visitados. La cultura germánica nombra precisamente para poder ordenar y lo innominado resulta sospechoso para ese sistema. El plato del pequeño salteador hereda esa lógica completa porque un acto cotidiano recibe etiqueta oficial dentro del menú.

En el extremo opuesto del mapa antropológico aparece la costumbre etíope del gursha. La palabra significa bocado y describe el gesto mediante el cual un comensal coloca con su propia mano un trozo de injera con guiso directamente en la boca de otro comensal. El bocado entregado mide la profundidad del afecto. Cuanto mayor el gursha, más grande es el vínculo expresado en la entrega. Esta operación rompe todo concepto occidental de espacio personal y los dedos tocan los labios del otro sin trámite previo. La comida no requiere registro escrito ni autorización institucional, y esa intimidad funciona sin mediación administrativa alguna.

Entre el plato del salteador y el gursha se extiende un continente entero de gestos posibles. El primero formaliza el desorden mediante una entrada del menú y el segundo lo absorbe sin necesidad de nombrarlo. Ambos resuelven la misma situación elemental, cómo se comparte la comida sin ofender a nadie. Entre tanto, la diferencia radica en el procedimiento social. Alemania pide permiso oficial al sistema al tiempo que Etiopía pide permiso únicamente al otro comensal presente en la mesa.