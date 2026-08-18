Robo de película en Italia: aprovecharon una multitudinaria fiesta religiosa y se llevaron cuatro obras del Renacimiento

Miles de personas participaban de una celebración religiosa en Italia cuando delincuentes robaron cuatro obras del Renacimiento, incluyendo el Políptico de San Gregorio.

Tres de los paneles del histórico Políptico de San Gregorio fueron robados del museo de Italia durante una multitudinaria celebración religiosa.

Un importante robo de arte ocurrido en Italia mantiene en alerta a las autoridades. Cuatro obras del pintor renacentista Antonello da Messina desaparecieron del Museo Regional de Messina, en Sicilia, mientras gran parte de la ciudad participaba de una multitudinaria celebración religiosa. El hecho ocurrió durante la noche del sábado 15 de agosto.

Los ladrones habrían aprovechado la enorme concentración de personas provocada por la Procesión de la Vara, una tradicional celebración por la Asunción de la Virgen que cada año recorre las calles de Messina. Mientras miles de vecinos seguían el evento, los delincuentes ingresaron al museo y fueron directamente hacia las obras de Antonello da Messina.

El robo de obras del Renacimiento El principal objetivo fue el Políptico de San Gregorio, una obra realizada en 1473. Los responsables retiraron los cinco paneles que todavía se conservaban del conjunto, aunque finalmente lograron escapar con tres. Los otros dos fueron encontrados posteriormente apoyados contra una cerca en las inmediaciones del museo.

El robo ocurrido en Italia también incluyó una pequeña pintura de dos caras realizada por Antonello da Messina. Museo Regionale Accascina Messin Además, los delincuentes rompieron una vitrina para llevarse una pequeña pintura devocional de dos caras. En uno de sus lados aparecen la Virgen, el Niño y un monje franciscano, mientras que en el reverso está representado Cristo. La pieza había sido adquirida por la región de Sicilia en 2003.

Un golpe contra uno de los grandes artistas del Renacimiento Antonello da Messina nació alrededor de 1430 y es considerado una de las figuras más importantes de la pintura italiana del siglo XV. Las piezas robadas tenían además un enorme significado para su ciudad natal: el Políptico de San Gregorio era la única obra del artista que nunca había abandonado Messina y había logrado sobrevivir, aunque incompleto, al devastador terremoto de 1908.