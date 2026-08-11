Cómo Italia, un país famoso por la saludable dieta mediterránea, acabó teniendo tantos niños obesos

La vida cotidiana no es fácil para Salvatore. A sus 17 años, pesa 170 kilos y tiene dificultades para caminar.

Por ejemplo, no puede hacer cosas tan sencillas como atarse los cordones.

Salvatore forma parte de un número creciente de niños y adolescentes italianos que padecen obesidad.

El problema es especialmente grave en el sur: en algunas zonas de la región de Campania, más del 40% de los niños de 8 y 9 años tienen sobrepeso.

La localidad de Ponticelli, en las afueras de Nápoles, se ha ganado la poco envidiable reputación de ser una de las capitales mundiales de la obesidad infantil.

Precisamente el sur de Italia es una de las zonas con mayores dificultades económicas de la región y destaca por tener los índices de personas y familias en riesgo de pobreza más altos de Europa continental.

Por ejemplo, en Campania es del 35,5%, en Sicilia del 35,3% y en Calabria del 37,2%, según datos de Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea.

Italia fue durante mucho tiempo considerada la cuna espiritual de la dieta mediterránea.

Sin embargo, hoy en día, los niños italianos se encuentran entre los que presentan mayores índices de sobrepeso de Europa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Salvatore aguarda una cirugía que cambiará su vida en el Hospital Betania de Ponticelli, donde la doctora Sonja Chiappetta lleva 15 años tratando a pacientes con obesidad grave.

Hasta hace poco, comenta, la mayoría de sus pacientes rondaba los 50 años. "Ahora veo a pacientes adolescentes, algunos de tan solo 16 años. Cada vez son más jóvenes, y eso resulta alarmante".

BBC Los aperitivos ultraprocesados ​​llenan los estantes de un puesto de comida en Nápoles.

La intervención que ella realiza consiste en extirpar hasta el 90% del estómago, lo que impide a los pacientes ingerir grandes cantidades de comida. La demanda de este procedimiento ha aumentado considerablemente en esta zona de Italia.

Sin embargo, a Salvatore le han comunicado que no puede someterse a la operación. Su peso es tan excesivo que la cirugía entraña demasiados riesgos.

En su lugar, la doctora Chiappetta le ha recetado una inyección de GLP-1 para reducir su apetito y ayudarle a perder el peso necesario para poder operarse.

Referente de dieta saludable

Durante décadas, Italia fue considerada un modelo de alimentación saludable.

La dieta mediterránea —rica en verduras, legumbres, aceite de oliva, cereales integrales y pescado— se hizo famosa después de que el fisiólogo estadounidense Ancel Keys y su esposa, la bioquímica Margaret Keys, estudiaran comunidades del sur de Italia en la década de 1950 y vincularan sus hábitos con tasas notablemente bajas de enfermedades cardíacas.

Su investigación transformó un estilo de alimentación regional en una de las dietas más conocidas del mundo: un referente de vida saludable.

Sin embargo, la Italia que inspiró aquellos estudios ya no existe.

"La dieta mediterránea tradicional se ha perdido", afirma el doctor Valter Longo, director del Instituto de Longevidad de la Universidad del Sur de California. "Solo el 10% de los italianos la sigue realmente".

Longo resume la dieta italiana moderna con lo que él denomina las "cinco P": pizza, pasta, papas, proteínas y pan.

Getty Images Italia ha sido considerada durante mucho tiempo la cuna espiritual de la dieta mediterránea.

La transformación es visible en todas partes: desde los estantes de los supermercados repletos de alimentos ultraprocesados ​​hasta las pizzerías que venden porciones cargadas de patatas fritas, salchichas y aperitivos fritos.

El doctor Roberto Berni Canani, pediatra y especialista en obesidad de la Universidad Federico II de Nápoles, observa las consecuencias a diario.

"He atendido a niños de apenas 2 o 3 años que ya pesan 25 kilos", afirma.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el peso estándar de un niño de esa edad debe rondar entre los 12 y los 17 kilos.

Señala Berni Canani que la mayoría de los padres no perciben que sus hijos tengan sobrepeso.

"Acuden a la consulta por otros problemas: tos, dolor de estómago o diarrea. No se dan cuenta de que la causa es el peso del niño".

La importancia del entorno

Francesca, de 10 años, tiene una tos persistente y dificultades para tragar. Los médicos sospechan que padece una afección inflamatoria del esófago.

Pesa 60 kilos -para su edad, la OMS estima un peso de entre 31 y 35 kilos-, pero ese no es el motivo por el que sus padres han buscado ayuda médica.

La niña cuenta que desayuna pan con Nutella, toma un bizcocho relleno de chocolate como tentempié, come pasta con lentejas y suele cenar pollo.

"Pero no come verduras. Se las pongo delante, pero no las prueba", interviene su madre, Carmen.

Sus padres cuentan que es una niña activa: practica gimnasia artística y bailes latinos, y no se cansa. Nunca han considerado que su peso sea un problema.

BBC Francesca, de 10 años, pesa 60 kilos, pero sus padres dicen que nunca han considerado su peso como un problema.

El doctor Berni Canani tiene otro razonamiento.

El problema, explica, radica en el patrón general más que en una comida concreta: el consumo a lo largo del día de alimentos pequeños pero muy calóricos y de bebidas azucaradas, la ingesta insuficiente de frutas y verduras, y la falta de conciencia sobre cómo estos hábitos se acumulan con el tiempo.

"Son una madre y un padre excelentes. Pero no perciben la importancia de la calidad de la dieta y del peso corporal", sostiene.

Para cuando muchas familias acuden a su consulta, los hábitos poco saludables ya están profundamente arraigados; comienzan en casa y se ven reforzados en la escuela.

Además, en Italia, fomentar que los niños sean más activos puede resultar sorprendentemente difícil.

Muchas escuelas se ubican en hermosos palacios antiguos que nunca fueron diseñados pensando en la educación física moderna.

BBC El doctor Roberto Berni Canani afirma que, para cuando las familias llegan a su consulta, los hábitos poco saludables ya se han arraigado profundamente.

La escuela primaria Ugo Foscolo no es una excepción. Su gimnasio apenas tiene espacio suficiente para que una clase de niños pueda moverse.

"Hay un alumno que me preocupa especialmente", comenta Francesca Pecce, docente del centro. "Tiene 10 años y pesa alrededor de 60 kilos".

Ha intentado abordar el asunto con la madre del niño.

"Pero ella no está preocupada. En la cultura napolitana, si un niño está un poco gordito y tiene las mejillas sonrosadas, la gente suele pensar que está sano", dice Pecce.

En su opinión, las escuelas pueden ayudar a cambiar esta percepción, sobre todo si los niños llevan a casa lo aprendido sobre alimentación saludable.

"A veces resulta más fácil educar a los padres a través de sus hijos que a la inversa".

En una escuela secundaria de Nápoles, los alumnos entran en fila en el aula para asistir a un taller de nutrición impartido por la Fundación Valter Longo.

El programa forma parte de una iniciativa regional para combatir la obesidad infantil.

En los próximos meses, participarán más de 17.000 alumnos de 25 escuelas. Las familias recibirán apoyo para modificar sus hábitos alimentarios en casa.

Sin embargo, no todos los alumnos están convencidos.

La obesidad como enfermedad crónica

BBC Más de 17.000 estudiantes de 25 escuelas participarán en la iniciativa para combatir la obesidad infantil.

Ciro, de 18 años, duda de que la información por sí sola cambie los hábitos.

"Mis compañeros ya saben qué es saludable. Pero no les importa", dice.

Carmen, de 19 años, se muestra más optimista.

"(El taller) me pareció realmente útil, porque a los adolescentes de hoy les encanta la comida basura y no hacen tanto ejercicio".

Señala que el problema radica en que la tentación está en todas partes. Incluso los alimentos tradicionalmente asociados a Italia han cambiado.

"Cuando salimos a comer pizza, la gente no pide simplemente una Margarita; le añaden patatas fritas, salchichas y otros fritos por encima".

Si a esto le sumamos los tópicos de siempre sobre las madres y abuelas italianas que demuestran su amor a través de la comida, tenemos la tormenta perfecta.

BBC Más de 17.000 estudiantes de 25 escuelas participarán en talleres de nutrición.

La obesidad es una "epidemia mundial en aumento", según la OMS. Más de mil millones de personas en todo el mundo padecen obesidad, y la obesidad infantil se ha cuadruplicado desde 1990.

En 2025, Italia se convirtió en el primer país en aprobar una ley nacional que reconoce la obesidad como una enfermedad crónica, progresiva y recurrente.

En lugar de tratar la obesidad simplemente como el resultado de malas decisiones, la nueva ley del país la reconoce como una enfermedad crónica influida por la biología, el entorno y las circunstancias sociales.

La región de Campania se ha convertido en un campo de pruebas para llevar esta filosofía a la práctica, implementando una serie de intervenciones ambiciosas, incluido un controvertido ensayo de una "dieta que imita el ayuno".

Los investigadores están reclutando a 300 adolescentes con sobrepeso que seguirán, durante cinco días cada tres meses, una dieta controlada de 1.100 calorías el primer día y 770 calorías los cuatro días siguientes; un régimen tan restrictivo que se asemeja a un ayuno.

El objetivo es provocar un "reinicio metabólico".

"El ayuno, o la privación controlada de alimentos, está relacionado con una vida más larga y saludable", apunta el doctor Longo, que lleva tres décadas estudiando los efectos del ayuno.

Sin embargo, no todos los especialistas en obesidad están convencidos de que el ayuno sea el enfoque adecuado para los niños.

El pediatra Berni Canani considera que la evidencia sobre las dietas que imitan el ayuno en niños es aún demasiado limitada como para recomendarlas en las guías clínicas de Italia.

También le preocupa que las dietas restrictivas puedan conllevar riesgos psicológicos para los adolescentes, cuya relación con la comida aún está en fase de desarrollo.

"Temo que imponer restricciones alimentarias a los adolescentes pueda aumentar el riesgo de trastornos alimentarios, anorexia y dismorfia corporal", afirma.

Mientras tanto, Salvatore espera someterse a una cirugía en verano para poder usar bañador, por primera vez en años, sin sentirse cohibido.

Pero no es el único. En toda Italia, una generación de niños crece cada vez más alejada de la dieta mediterránea que en su día dio fama al país.

Información adicional de Bob Howard.

BBC

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FUENTE: BBC