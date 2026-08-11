¿Están relacionados los terremotos de Colombia y Venezuela? Qué dicen los expertos

El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia tuvo un origen tectónico diferente al de los sismos registrados recientemente en Venezuela , aunque ambos movimientos alcanzaron magnitudes similares. Así lo explicó a EFE Viviana Dionisio, sismóloga de la Red Sismológica Nacional de Colombia, quien detalló las características que distinguen a ambos fenómenos.

El movimiento de este lunes tuvo su epicentro en San José del Palmar , en el departamento del Chocó, en el límite con Risaralda y Valle del Cauca. El foco se ubicó a 103 kilómetros de profundidad, una característica que lo convierte en un sismo de "profundidad intermedia" y que contribuyó a que el movimiento fuera percibido en una extensa zona del territorio colombiano.

El terremoto dejó al menos 132 muertos y provocó daños en numerosas estructuras . De acuerdo con Dionisio, se trató de un fenómeno asociado a la interacción de placas tectónicas, aunque con un mecanismo diferente al de los movimientos que afectaron a Venezuela .

"Fue un sismo tectónico asociado principalmente a un mecanismo de subducción", explicó Dionisio. Colombia se encuentra sobre la placa Sudamericana, mientras que frente a sus costas del Pacífico interactúa con la placa de Nazca.

La subducción se produce cuando una placa tectónica se introduce por debajo de otra. Este proceso genera acumulación de energía en la zona de contacto y, cuando esa energía se libera, puede producir terremotos de gran magnitud.

"Cuando una placa tectónica se está metiendo debajo de otra se dice que es un sismo de subducción. Entonces se producen, en general, en las costas", explicó la especialista. Este tipo de actividad también está relacionada con grandes terremotos registrados históricamente en países como Chile, Japón y Ecuador.

El mecanismo es diferente al de los terremotos que se registraron en Venezuela, que dejaron más de 6.300 muertos y tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,4. Según Dionisio, esos movimientos estuvieron relacionados con la interacción entre las placas Caribe y Sudamericana mediante un desplazamiento lateral.

"Los sismos de Venezuela son sismos más superficiales y tienen que ver con otro mecanismo, que es un mecanismo de rumbo. Este es un sismo más profundo, que es un sismo de subducción", enfatizó la sismóloga.

La profundidad, una clave para entender los daños

La profundidad del terremoto es uno de los factores que permiten comprender por qué dos movimientos de magnitud similar pueden generar consecuencias diferentes. En un sismo superficial, las ondas recorren una distancia menor antes de llegar a la superficie, por lo que pueden alcanzar con mayor intensidad las zonas próximas al epicentro.

Cuando el foco se encuentra a mayor profundidad, las ondas deben atravesar una mayor cantidad de material antes de llegar a la superficie y pueden perder parte de su energía durante ese recorrido.

Sin embargo, la profundidad no es el único elemento que determina el impacto de un terremoto. La vulnerabilidad de las construcciones y las características del terreno también tienen un papel fundamental a la hora de establecer el nivel de daños.

Colombia presenta una importante amenaza sísmica debido a la interacción de distintas placas tectónicas y a la presencia de numerosas fallas vinculadas principalmente con la cordillera de los Andes y la región del Pacífico.

Por esa razón, la ubicación del epicentro en el departamento del Chocó no resulta excepcional. La zona occidental del país está directamente vinculada con la dinámica tectónica del Pacífico y con la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana.

Terremoto en Colombia: qué se sabe de las réplicas

Después del terremoto principal, el Servicio Geológico Colombiano informó que se registraron 33 réplicas, de las cuales la más fuerte alcanzó una magnitud de 4,8. "Un sismo de estas magnitudes genera un cierto número de réplicas que en general van disminuyendo en frecuencia y en magnitud los siguientes días o semanas", puntualizó Dionisio.

De todos modos, los especialistas remarcaron que la actividad sísmica no puede anticiparse con precisión. Rodrigo León, sismólogo y profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, explicó que los terremotos no pueden predecirse y que tampoco es posible determinar de antemano cuándo se producirá una réplica.

El especialista también señaló que no puede descartarse por completo la posibilidad de que ocurran nuevos movimientos de mayor magnitud. A pesar de la magnitud del terremoto y de la extensión de los daños, consideró que el impacto podría haber sido aún mayor. "Aunque hemos estado viendo que los daños son bastante extensos (...) considerando la magnitud" pudieron haber sido peores, sostuvo León.