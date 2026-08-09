Venganza y tragedia familiar: murieron dos nenes y un hombre apuñaló a su cuñado tras una insólita disputa

Una disputa entre dos nenes en una pileta desató una brutal cadena de venganzas familiares que terminó con tres muertos en Italia.

El insólito hecho ocurrió en Manarola, en el norte de Italia, donde una disputa familiar terminó en una tragedia. Todo comenzó durante un juego en una pileta, cuando un nene de 8 años habría ahogado accidentalmente a su primo de 6. A partir de ese episodio se desató una violenta cadena de venganzas entre los adultos que terminó con otras dos muertes.

La tragedia ocurrió dentro de un complejo de viviendas de alquiler. Las autoridades locales investigan ahora las circunstancias en las que se produjeron los tres fallecimientos y buscan reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido.

El hecho que desencadenó la tragedia Según trascendió, todo comenzó cuando un nene de 8 años jugaba de manera brusca con su primo de 6 en la pileta. El mayor lo habría sumergido en reiteradas oportunidades bajo el agua hasta que, accidentalmente, el más chico se ahogó y murió.

La muerte del menor provocó la furia de su papá, tío del nene de 8 años, quien habría decidido vengarse. El hombre tomó al chico y lo mantuvo sumergido bajo el agua durante un tiempo prolongado hasta provocarle la muerte.

La venganza del papá del segundo nene Tras esa segunda muerte, el papá del nene de 8 años y cuñado del agresor reaccionó violentamente: tomó un cuchillo y atacó al hombre en reiteradas oportunidades hasta matarlo.