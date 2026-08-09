Lo escrito y lo real: los polémicos bautismos mormones a judíos del Holocausto

La polémica sobre los bautismos de personas judías fallecidas durante el Holocausto por los mormones reavivó disputas, a pesar de acuerdos previos.

Los mormones bautizan a sus muertos y a los de otros. Cuando un fiel vivo se sumerge en una pila bautismal, una pileta ritual, como apoderado de un difunto que nunca conoció. Con ese gesto la Iglesia de los Santos de los Últimos Días suma un nombre más a su archivo de miles de millones de identificaciones. Entre esos nombres aparecieron víctimas del Holocausto. Los grupos judíos protestaron durante muchas décadas y la entidad religiosa firmó acuerdos en 1995. Sin embargo, en 2012 y en 2017 nuevos hallazgos reabrieron la disputa ante incumplimientos.

La protesta merece la pregunta ¿de quién es en verdad ese contrato? El documento vive en el sistema mormón y obedece a la cosmología de esa congregación. Fuera de ese mundo no obliga a nada ni a nadie. Así, un registro es una afirmación sobre la creencia de quien lo escribe, sin ser un hecho sobre la persona nombrada. Por lo tanto, cuando un extraño anota que mi abuelo pertenece a su fe describe su propio deseo, pero no dice nada de mi abuelo.

Conviene un caso inventado para ver la mecánica desnuda. Supongamos que mañana yo fundo una secta nueva y su rito central consiste en encender una vela y pronunciar un nombre, con ese gesto ofrezco al muerto un lugar en mi paraíso. Entre tanto, el regalo no obliga a nadie y el alma lo acepta o lo rechaza a su antojo. Enciendo mi vela por ateos y por católicos difuntos aunque ninguna vela toca al muerto que nombro, por lo tanto, el ateo sigue siéndolo y el católico también permanece en su fe. Mi vela solo confiesa mi creencia porque el único comprometido en la escena soy yo. El hombre nombrado no pierde absolutamente nada.

¿De quién es la memoria de las víctimas? Una creencia religiosa solo tiene jurisdicción sobre quienes reconocen su autoridad. El rito obliga al que acepta al oficiante, no alcanza al extraño. Aunque un dios existiera seguiría siendo cierto que su ceremonia rige adentro de su templo y no afuera. Quien no pisa el lugar de culto queda intocado por definición.

Algunos oponen un argumento más fino cuando dicen que el rito comete una segunda censura porque dentro de 100 años Anne Frank figurará como víctima mormona. Ese temor confunde dos archivos distintos. La memoria de los muertos no reside en los servidores de una iglesia, sino en libros leídos en todos los idiomas. Está en bibliotecas y en millones de cabezas y ningún asiento en una base de datos privada compite con eso. La historia no la guarda quien acumula más fichas, queda con quien la sostiene la verdad de lo ocurrido.