Un jugador argentino fue detenido por el ICE en Miami mientras viajaba con su equipo de fútbol

Matías Pourrain, futbolista de Miami United FC, está retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y la familia aguarda por respuestas.

El futbolista argentino Matías Pourrain fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el aeropuerto de Miami mientras viajaba con su equipo, Miami United FC, rumbo a Los Ángeles para disputar un partido.

Según su hermano Pablo, el jugador se comunicó con la familia desde el centro de detención y explicó parte de la situación que atraviesa. "Se lo llevaron para hacerle preguntas y no volvió. Estaba pendiente de la entrevista de los papeles. Pudo llamar 10 segundos a la familia", relató en charla con TN. El jugador permanece en la sede del ICE en Miramar, al norte de la Ciudad de las Palmeras.

Pourrain, detenido en Miami Qué se sabe de la detención del futbolista argentino Hasta el momento, no se informó públicamente el motivo específico de la detención del futbolista ni el lugar exacto donde permanece alojado. Desde el organismo solicitaron que sus familiares se comuniquen con el centro de detención de Krome, en Miami, para obtener información. El club puso a disposición un abogado.