Un jugador argentino fue detenido por el ICE en Miami mientras viajaba con su equipo de fútbol
Matías Pourrain, futbolista de Miami United FC, está retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y la familia aguarda por respuestas.
El futbolista argentino Matías Pourrain fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el aeropuerto de Miami mientras viajaba con su equipo, Miami United FC, rumbo a Los Ángeles para disputar un partido.
Según su hermano Pablo, el jugador se comunicó con la familia desde el centro de detención y explicó parte de la situación que atraviesa. "Se lo llevaron para hacerle preguntas y no volvió. Estaba pendiente de la entrevista de los papeles. Pudo llamar 10 segundos a la familia", relató en charla con TN. El jugador permanece en la sede del ICE en Miramar, al norte de la Ciudad de las Palmeras.
Qué se sabe de la detención del futbolista argentino
Hasta el momento, no se informó públicamente el motivo específico de la detención del futbolista ni el lugar exacto donde permanece alojado. Desde el organismo solicitaron que sus familiares se comuniquen con el centro de detención de Krome, en Miami, para obtener información. El club puso a disposición un abogado.
El equipo venía de consagrarse campeón del Sudeste y tenía previsto trasladarse a LA para jugar los Nacionales. Matías viajaba junto al resto del plantel, realizó los controles migratorios y, cuando estaba próximo a subir al avión, fue apartado por personal que le hizo algunas preguntas. "Le dijeron que, si estaba todo en orden, regresaba en unos 10 minutos. Después, a través de sus compañeros del club, supimos que no lo habían dejado volver", explicó el hermano.