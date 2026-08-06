Talleres cayó ante UVT y Mendoza se quedó sin representantes en la definición del Argentino Senior

El Matador perdió 3 a 1 en cuartos de final y fue el equipo mendocino que más lejos llegó en el torneo. Palmira, IMPSA y Casa de Italia ya habían quedado eliminados.

Se terminó la ilusión mendocina en el Campeonato Argentino Senior masculino de hockey sobre patines. Andes Talleres, el último representante de la provincia que seguía en competencia, cayó 3 a 1 frente a Unión Vecinal Trinidad (UVT) y quedó eliminado en los cuartos de final.

Talleres cayó ante UVT y Mendoza se despidió del Argentino El Matador había comenzado de la mejor manera. Exequiel Tamborindegui abrió el marcador y puso en ventaja al conjunto azulgrana, que soñaba con meterse entre los cuatro mejores del país. Sin embargo, la reacción sanjuanina no tardó en llegar.

Franco Gómez igualó el encuentro y, antes del descanso, volvió a aparecer para dar vuelta el resultado y establecer el 2 a 1 con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.

En el complemento, Talleres buscó la igualdad, pero Franco Bazán aprovechó una de las oportunidades de UVT para marcar el 3 a 1 definitivo, sentenciando la clasificación del conjunto sanjuanino.

Con esta derrota, Mendoza se quedó sin equipos en la etapa final del campeonato. Talleres fue el elenco provincial que más lejos llegó en el certamen, mientras que Palmira, IMPSA y Casa de Italia habían quedado eliminados en las fases anteriores.