La tajante definición de Chiqui Tapia sobre el futuro de Scaloni en la Selección: "Es mi plan A, B y C"

Después de varios días de silencio tras la final del Mundial 2026 , Claudio "Chiqui" Tapia reapareció públicamente y despejó cualquier duda sobre su postura respecto al futuro de Lionel Scaloni. El presidente de la AFA ratificó que su principal objetivo es sostener al entrenador al frente de la Selección argentina y también hizo un balance de la actuación del equipo en la Copa del Mundo.

En una entrevista exclusiva que brindó a TyC Sports, el presidente de la AFA fue categórico al referirse al entrenador de la Albiceleste. "Mi plan A, B y C es Scaloni ", afirmó Tapia , dejando en claro que la intención de la dirigencia es renovar el vínculo del técnico que condujo al seleccionado durante el ciclo más exitoso de su historia.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre la continuidad de Scaloni , las declaraciones de Tapia ratifican la postura que la AFA viene sosteniendo desde el final de la Copa del Mundo.

Chiqui Tapia, mano a mano con TyC Sports, profundizó en la continuidad de Scaloni al mando de la Selección Argentina. pic.twitter.com/Yobf0LCmBm

El presidente también lanzó una frase con tono crítico hacia quienes cuestionan al seleccionado. "Parece que hay algunos que les molesta que la Selección siga ganando títulos, o les molesta que el pueblo argentino esté contento", sostuvo.

Tapia también hizo una evaluación de la actuación del equipo en el Mundial 2026 , donde Argentina cayó en la final, aunque destacó el recorrido realizado por el plantel. "La sensación es la de cumplir. Se cumplió el objetivo. Sabíamos que íbamos a jugar los ocho partidos", aseguró.

Además, volvió a elogiar al grupo comandado por Scaloni. "Se hizo un gran Mundial. Seguramente hubiéramos querido ser bicampeones, pero este grupo nos hace sentir orgullosos. Cinco finales, cuatro títulos. Son muchos hitos, muchas marcas. Esta es la mejor Selección de todos los tiempos", remarcó.

Su deseo de seguir al frente de la AFA y el regreso del público visitante

Chiqui Tapia reconoció que su objetivo es seguir comandando la AFA en el Mundial 2030. Prensa AFA

Durante la entrevista, Tapia también se refirió a su futuro como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y dejó en claro cuál es su objetivo. "Me gustaría estar en 2030 porque trabajamos para eso. Quiero ser el presidente en ese Mundial", expresó.

Por otra parte, volvió a abrir el debate sobre el regreso del público visitante al fútbol argentino y consideró que cada institución debería tener la posibilidad de decidir si quiere recibir hinchas rivales. "Si podemos en la Copa Argentina, ¿por qué no podemos en los torneos locales darle la oportunidad al club que quiera recibir visitantes?", planteó.