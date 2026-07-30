Día clave para Chiqui Tapia: la Justicia de Estados Unidos interroga a un testigo y avanza contra la AFA

La Corte Federal del Sur de Florida define hoy si convalida las evidencias tras 11 meses de investigación reservada sobre maniobras financieras entre la AFA y la empresa TourProdEnter.

La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa una jornada crítica en los tribunales de Estados Unidos. El Gran Jurado de la Corte Federal del Sur de Florida se constituye este jueves para tomar declaración a un testigo clave y evaluar el material probatorio reunido a lo largo de once meses de investigación preliminar y reservada, la cual gira en torno a sospechosos movimientos de fondos entre la entidad matriz del fútbol nacional y la firma TourProdEnter, del empresario Javier Faroni.

Si el Gran Jurado convalida la solidez de las evidencias presentadas, la Justicia estadounidense quedará habilitada para formalizar, por primera vez, un expediente de índole penal dirigido contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.

La citación del testigo clave y la documentación bajo la lupa A pesar de que desde la sede de la AFA en la calle Viamonte niegan que el gerente de Comercialización y Marketing, Leandro Petersen, sea el convocado a declarar en Miami, fuentes judiciales insisten en lo contrario y señalan que la citación contempla la entrega inmediata de valiosa documentación contable e institucional. El requerimiento abarca tanto los registros vinculados a la firma TourProdEnter —incluidos correos electrónicos, contratos y extractos bancarios— como los intercambios de comunicaciones mantenidos entre Pablo Toviggino, el empresario Javier Faroni y Diego Adrián Lucero, señalado en la causa como presunto testaferro.

EFE Actualmente, el litigio tiene su origen en el fuero comercial y fue impulsado por el agente FIFA, Guillermo Tofoni, por la comercialización de los partidos amistosos del seleccionado nacional. Bajo este marco procesal, ni Tapia ni Toviggino se encuentran imputados formalmente en el plano penal en esta instancia previa.

Cómo funciona la figura de la "deposition" en la Justicia de EE.UU. Para entender los alcances del procedimiento de hoy en el fuero estadounidense, es clave analizar cómo se estructuran las instancias de recolección de pruebas: