Quién es Guillermo Tofoni, el empresario que pasó del arco de Chacarita a la embestida contra Chiqui Tapia

La investigación judicial contra la AFA que tiene contra las cuerdas a Claudio "Chiqui" Tapia recobró fuerza en las útlimas semanas y se acrecentó luego de la final del Mundial 2026. Detrás de esa denuncia se encuentra el empresario Guillermo Tofoni, un empresario deportivo dueño de la productora de eventos TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni.

Fue el mismo Tofoni quien, en enero pasado, denunció penalmente a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha del Chiqui Tapia, por presuntas amenazas y por un supuesto desvío de fondos vinculado a la estructura comercial de la entidad que nuclea al fútbol argentino. Pero antes de convertirse en protagonista judicial, el empresario construyó una carrera de más de tres décadas en los negocios del fútbol, con un dato curioso de origen: empezó atajando.

Quién es Guillermo Tofoni Tofoni fue arquero en las divisiones inferiores de Chacarita Juniors. De esa cancha pasó, en los años 90, a las oficinas de Torneos y Competencias, una de las productoras de contenidos deportivos más importantes de América Latina, donde se especializó en la generación y comercialización de derechos de televisión. Ese recorrido lo llevó, en 1999, a convertirse en uno de los primeros agentes FIFA de Latinoamérica, una licencia que habilita a representar jugadores, clubes y federaciones en la intermediación de transferencias y contratos internacionales.

Con esa credencial bajo el brazo, construyó un vínculo comercial de largo aliento con la AFA. Desde los tiempos de Julio Humberto Grondona, quien murió en 2014, Tofoni tuvo un contrato de representación exclusiva para organizar y comercializar los partidos amistosos de la Selección argentina. A través de su empresa World Eleven, entre 2006 y 2022 gestionó decenas de encuentros en el exterior, además de paquetes de TV y derechos de imagen, siempre con el aval del entonces todopoderoso presidente de la FIFA.

El quiebre de Tofoni con la AFA y su guerra con Tapia El quiebre llegó después del Mundial de Qatar 2022. Según su propia versión, la AFA desconoció el acuerdo que mantenía con él y lo reemplazó por otras empresas, entre ellas TourProdEnter, ligada a Javier Faroni, otro nombre que hoy está en la mira del FBI por sus negocios con el fútbol argentino. Para Tofoni, esa maniobra escondía algo más grave: sostiene que millones de dólares que debían ingresar a las arcas de la AFA terminaron en cuentas offshore sin ningún tipo de rendición clara.