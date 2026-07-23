El trasfondo del conflicto que involucra a Guillermo Tofoni, la AFA y una investigación en Estados Unidos

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 coincidió con una nueva escalada en la disputa judicial y política que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En el centro del escenario aparece Guillermo Tofoni , exarquero, agente FIFA, organizador histórico de amistosos de la Selección durante la gestión de Julio Humberto Grondona y actual impulsor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) junto al Gobierno nacional.

Según la información proporcionada, Tofoni impulsa un proceso judicial de discovery en Estados Unidos que apunta contra la conducción de la AFA.

De acuerdo con una reconstrucción publicada por Infobae, el episodio que disparó la polémica ocurrió poco antes de que el vuelo chárter AR 1971 de Aerolíneas Argentinas despegara desde el aeropuerto JFK de Nueva York con destino a Ezeiza. Agentes del FBI habrían demorado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia , y solicitado teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos tanto del dirigente como de integrantes de la comitiva.

Siempre de acuerdo con la reconstrucción citada, Javier Faroni administra junto con su esposa, Erica Gillette, la firma Tourprodenter LLC, radicada en Florida. Esa empresa fue señalada como agente comercial exclusivo de la AFA para patrocinios, organización de partidos amistosos y derechos televisivos.

Qué investiga la Justicia estadounidense

Según el mismo informe, la causa estaría a cargo de la Corte del Distrito Sur de Florida y sería llevada adelante por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, especializados en delitos económicos y lavado de activos. La investigación tendría como eje transferencias que superarían los 300 millones de dólares.

Además, se indicó que los investigadores detectaron movimientos de fondos vinculados a cuentas bancarias del Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.

De acuerdo con la información publicada, parte del dinero permanecía entre 24 y 72 horas en esas cuentas antes de ser transferido a sociedades identificadas como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, lo que habría dificultado la identificación de los beneficiarios finales.

La palabra de la AFA

Al surgir estos datos, la AFA publicó un comunicado en el que negó que Tapia y Toviggino hayan sido citados, además de desmentir que se les haya incautado los dispositivos electrónicos. "El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad", aseguró.

Sin embargo, explicó que "la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación". Ese tercero en cuestión es Guillermo Tofoni.