Revés judicial para Guillermo Tofoni en Estados Unidos por el caso AFA: un juez ordenó recuperar documentación clave

El empresario Guillermo Tofoni sufrió un nuevo revés judicial en Estados Unidos en el marco de su conflicto con la AFA. Un juez federal de Georgia ordenó que el material distribuido fuera del proceso sea recuperado o destruido.

Guillermo Tofoni, el empresario detrás de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), recibió un nuevo revés judicial en Estados Unidos en medio de la disputa que mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según la resolución, un juez federal del estado de Georgia rechazó que el empresario utilice documentación obtenida en territorio estadounidense para causas penales que se tramitan en la Argentina.

Además, el magistrado advirtió que parte de ese material fue distribuido a periodistas y presentado ante otros tribunales argentinos, pese a que existía una orden de protección que limitaba expresamente el uso de esa documentación.

Qué ordenó el juez de Georgia Frente a esa situación, el juez dispuso que Tofoni notifique a todas las personas y entidades que recibieron los documentos para que el material sea devuelto o destruido. La resolución fijó un plazo de 14 días para cumplir con esa medida.

El fallo, firmado el 21 de julio, se dictó en el marco de un procedimiento iniciado por Tofoni al amparo del artículo 1782 del Código de los Estados Unidos, una norma que permite obtener pruebas en ese país para utilizarlas en litigios extranjeros.

Sin embargo, el magistrado recordó que la autorización otorgada tenía un alcance específico: la documentación solo podía emplearse en una demanda civil presentada por Tofoni contra la AFA en la Argentina.