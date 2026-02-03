El peritaje complica al Chiqui Tapia y confirma firmas en un contrato clave de la AFA

Un peritaje judicial favoreció al empresario Guillermo Tofoni en la disputa que mantiene con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) , Claudio Chiqui Tapia , y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino , por un contrato de representación vinculado a la organización de partidos amistosos de la selección nacional.

Tofoni es uno de los denunciantes de Tapia y Toviggino por presunta administración fraudulenta, luego de que las autoridades de la AFA designaran a la empresa del productor Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette , para cobrar en Estados Unidos contratos vinculados a la selección argentina, con posterior desvío de fondos.

Faroni —vinculado políticamente a Sergio Massa — y Gillette son propietarios de la firma TourProdEnter , que junto a otras cuatro personas radicadas en Bariloche habría permitido el desvío de al menos US$ 42 millones, según una investigación revelada por el diario La Nación.

El empresario sostenía un contrato vigente para la organización de amistosos de la selección a través de su empresa World Eleven Inc. , pero denunció que, tras la consagración de la Argentina como campeona del mundo en Qatar 2022, la AFA lo desplazó del negocio y desconoció el acuerdo con el objetivo de beneficiarse económicamente.

En ese marco, Tofoni inició una demanda contra Tapia y Toviggino, quienes intentaron desconocer la autenticidad de las firmas incorporadas en el contrato. A raíz de esa controversia, intervino la perito calígrafa oficial Liliana Beatriz Quintana , quien analizó las rúbricas cuestionadas y las comparó con cuerpos de escritura y firmas indubitadas.

En su informe, elaborado a fines del año pasado, la especialista concluyó que las firmas eran auténticas. “No surgen alteraciones o adulteraciones”, escribió la perito, y confirmó que “el estampado de las firmas puestas en tela de juicio se le atribuyen pericialmente al señor Tapia, Claudio Fabián, y Toviggino, Pablo Daniel”, según consta en documentación a la que accedió La Nación.

La causa comercial en la que se dirime el conflicto por el desconocimiento del contrato continúa abierta en el juzgado a cargo de Javier Cosentino. En paralelo, Tofoni mantiene activas sus denuncias penales contra Tapia, Toviggino y Faroni por administración fraudulenta.

Inicialmente, las presentaciones se realizaron ante la justicia nacional de instrucción, pero la jueza interviniente resolvió remitir el expediente a la justicia federal de Lomas de Zamora. Disconforme con esa decisión, Tofoni apeló el fallo, por lo que ahora será el camarista Ignacio Rodríguez Varela quien deberá definir la competencia definitiva del caso.

El expediente judicial es solo uno de los frentes abiertos que enfrenta la conducción de la AFA. En distintos fueros —la justicia federal de Campana, la de Lomas de Zamora y el fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires— tramitan otras investigaciones vinculadas a presuntas maniobras de evasión y lavado de dinero.

Según trascendió en ámbitos judiciales, la defensa de Tapia busca que el conjunto de las causas penales se concentre en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, una estrategia que aún se encuentra en desarrollo y que genera suspicacias en el entorno de los denunciantes.