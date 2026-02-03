Con la minería en marcha, Las Heras apunta a empleo local en 2026

El intendente de Las Heras trazó un balance del inicio de año y remarcó el impacto de la minería, obra pública y proyectos estratégicos en el departamento.

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, trazó un balance del inicio de 2026 y delineó las principales expectativas de su gestión, con eje en la obra pública, las inversiones estratégicas y el impacto que tendría la minería en el departamento, al tiempo que insistió en la necesidad de priorizar la mano de obra local.

“Desde que arrancamos el año ha sido continuidad del año anterior, gestionando todo, siguiendo con el plan de asfalto y de recuperación de losa”, afirmó el jefe comunal en diálogo con MDZ Radio, y remarcó que “el impacto más importante que tiene el departamento tiene que ver con el estado vial de las calles”. En ese sentido, subrayó que “el trabajo más importante que ha realizado la gestión es la recuperación vial”.

Minería en Las Heras En materia de inversiones, Lo Presti aseguró que el municipio encara el año “con muchas expectativas”. Destacó que “estamos a dos o tres meses de inaugurar el Parque El Quemado, el parque solar más grande de Argentina”, y precisó que el emprendimiento “ya está generando energía”. A eso sumó los avances vinculados al proyecto PSJ Cobre Mendocino y al entramado productivo local: “Se empieza a trabajar, a generar sinergia con la empresa para generar empleo como cursos para que la gente pueda ser tomada por la empresa”.

Consultado por la llegada de la minería al departamento, Lo Presti evitó comparaciones con otros municipios, pero fue enfático sobre el impacto estratégico de la actividad. “Donde hay minería, el municipio se posiciona internacionalmente, más con la demanda y el valor que tiene el cobre, todo lo que tiene que ver con la transición energética”, sostuvo, y agregó que también influye “el valor que hoy día tiene el oro”. Para el intendente, se trata de “la inversión más importante que ha tenido la provincia en el último tiempo” y de un cambio de escenario: “Te posiciona internacionalmente, podés aparecer en un mapa que antes no estaba”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 03-03-2026 - MC - FRANCISCO LOPRESTI - INTENDENTE DE LAS HERAS - BALANCE, EXPECTATIVAS Y MINERÍA En ese contexto, destacó que el proceso se desarrolló sin conflictos mayores: “Nosotros tuvimos nuestra Vendimia, no tuvimos ningún problema con los sectores que están en contra de la minería”, y planteó que “hay que seguir por esa senda, mantenerse firme en que la matriz productiva de la provincia, esto de diversificar, va a generar una actividad económica que le va a permitir a otras actividades desarrollarse”.