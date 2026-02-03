Asesinato en Ugarteche: capturaron al principal sospechoso del homicidio vinculado con la venta de drogas

Más de dos meses después del asesinato de César Gerardo Rodríguez, en Las Heras se dio con la detención del principal sospechoso por el crimen.

El sospechoso del asesinato fue capturado en el barrio Villa Junín de Las Heras.

La investigación por el asesinato de César Gerardo Rodríguez (40), perpetrado el 2 de diciembre de 2025 en Ugarteche, dio un importante avance con la detención del principal sospechoso, un hombre de 28 años que fue capturado en Las Heras. El trabajo de los detectives apunta a que el homicidio se habría dado en el contexto de venta de drogas.

La detención del sujeto se efectuó durante la noche de este lunes, concretamente sobre las 21 en el interior del barrio lasherinos de Villa Junín, bajo las directivas de la fiscal de Homicidio Andrea Lazo.

El hombre fue identificado como el responsable de la muerte de Rodríguez y de las lesiones que sufrió otra víctima, quien sobrevivió al ataque.

Los antecedentes del detenido en Las Heras Por otro lado, fuentes policiales indicaron que el sospechoso ya cuenta con un amplio prontuario que incluye delitos como robo agravado, violación de domicilio, amenazas agravadas, lesiones leves en contexto de violencia de género y un homicidio agravado ocurrido en 2018.

De acuerdo con la investigación, el asesinato de Rodríguez ocurrió durante un encuentro entre las víctimas y el victimario para comprar estupefacientes, lo que desencadenó en un conflicto que terminó con el fatal tiroteo.