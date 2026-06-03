Ya son siete los detenidos por el asesinato del trabajador municipal de Guaymallén

La investigación por el homicidio de Germán Di Giovambattista sumó este martes un nuevo capítulo con un amplio despliegue policial que se extendió por distintos puntos de Maipú y Ciudad . En total, se realizaron nueve allanamientos simultáneos que culminaron con cuatro sospechosos detenidos y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Los procedimientos fueron ordenados por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo que conduce la investigación del crimen del empleado municipal asesinado durante un violento episodio ocurrido en abril en el distrito de El Bermejo , Guaymallén .

German David Di Giovambatista fue asesinado de un disparo durante un conflicto en la entrada de su casa en Guaymallén. Gentileza.

Las medidas estuvieron a cargo de personal de Investigaciones, que irrumpió de manera simultánea en viviendas ubicadas en los barrios SOEM , Tropero Sosa , 26 de Julio , Provincias Unidas , México I y Combate de San Lorenzo , además de domicilios situados sobre calles 20 de Junio y Gutemberg , en Maipú, y Gobernador González , en Ciudad.

Detenidos 1 Dos de los sospechosos detenidos durante los despliegues polciales.

Como resultado de los operativos fueron detenidos Maximiliano Nahuel Miranda, conocido como "Colla"; Gerardo Emanuel Sosa; Lucas Matías Espíndola Oviedo y Fernando Ismael Tejada Quiroga, alias "Vegeta".

De acuerdo con la información recabada, se supo que las nuevas capturas se produjeron luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas durante las últimas semanas, las cuales permitieron avanzar sobre presuntos integrantes del grupo que habría participado en el hecho.

Detenidos 2 En total fueron aprehendidos cuatro hombres y ya son sietes los detenidos por el asesinato del trabajador municipal ocurrido en Guaymallén.

Además de las detenciones, los pesquisas secuestraron distintos elementos que serán sometidos a peritajes y posteriormente incorporados al expediente judicial.

Las nuevas medidas se producen apenas horas después de la captura de Brian Jesús Amaya, señalado por los investigadores como el presunto autor material del disparo que terminó con la vida de Di Giovambattista.

Portada BRIAN AMAYA.jpg (1) Brian Jesús Amaya Gómez fue detenido durante el mediodía del Lunes.

En total, hay siete detenidos en la causa por la muerte de Germán Di Giovanbattista: Brian Jesus Amaya señalado como autor material del disparo que acabo con la vida de la víctima, Gustavo Alfredo Gómez Knap, padre de Lucas Lisanti Gómez, tambien aprehendido, Maximiliano Nahuel Miranda, conocido como "Colla"; Gerardo Emanuel Sosa; Lucas Matías Espíndola Oviedo y Fernando Ismael Tejada Quiroga, alias "Vegeta".

Con estos procedimientos, la causa continúa avanzando mientras la Fiscalía busca reconstruir con precisión el grado de participación que tuvo cada uno de los involucrados en el ataque que terminó con la muerte del trabajador municipal.

Lo asesinaron de un disparo

El brutal crimen tuvo lugar durante la madrugada del 10 de abril en calle Mathus Hoyos de El Bermejo, Guaymallén, cuando un grupo de seis hombres irrumpió de manera violenta a la vivienda de Germán Di Giovambattista.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron, que los sospechosos llegaron al domicilio gracias al GPS de un iPhone 17 que fue robado junto con una moto y que señalaba al domicilio de la víctima como el lugar en donde presuntamente estaban los objetos robados.

Sin embargo, y de acuerdo con la información recabada por los pesquisas, los hombres se habrían presentado por error en la vivienda de la víctima, producto de la información del sistema de localización del dispositivo que no aportó con precisión el lugar en donde estaban los elementos y termino con el fatal desenlace.

german-di-giovambattista-2 (2) German Di Giovambattista, fue asesinado de un disparo luego de confrontar a los seis hombres que se encontraban fuera de su domicilio.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la víctima y su esposa se encontraban descansando cuando advirtieron movimientos extraños en el ingreso de la propiedad. Los intrusos exigían la entrega de la motocicleta que se encontraba en el patio de la casa.

En medio de la situación, y confundido por los hechos la víctima salió para defender a su familia y enfrentar a los asaltantes armados con un machete. Fue entonces cuando recibió un disparo por parte del detenido que le provocó una herida mortal.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que llegó al lugar e intentó reanimarlo mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero finalmente constató su fallecimiento. De los análisis médicos surgió que la bala ingresó por el costado izquierdo y salió a la altura de la axila derecha.