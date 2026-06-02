El perfil del jefe barrabrava acusado de asesinar a un trabajador municipal en Guaymallén y cómo fue capturado

La investigación por el asesinato de Germán Di Giovambattista, el hombre que fue ultimado de un disparo en su vivienda en Guaymallén , sumó un nuevo capítulo. Este lunes fue capturado Brian Jesús Amaya Gómez , el delincuente al que la justicia sindicó como el autor material del disparo que acabo con la vida de la víctima.

La captura se concretó el mediodía de la citada jornada en el barrio Tropero Sosa , del departamento de Maipú , durante un operativo desarrollado por personal de la Subcomisaría Tropero Sosa , quienes ya contaban con información sobre Amaya Gómez, de 34 años, presunto jefe de la barra brava del Club Deportivo Maipú institución deportiva que milita la Primera Nacional, quien también permanecía prófugo por una orden de captura nacional e internacional en su contra.

De acuerdo con fuentes investigativas consultadas por MDZ , a Brian Amaya lo buscaban como uno de los seis hombres que se apersonaron frente a la casa de Di Giovambattista la fatídica noche del 10 de abril. Además, confirmaron que fue él quien accionó acciono el arma y disparó contra la víctima en medio de la discusión.

Incluso, semanas después del hecho, en las redes sociales apareció un escrache en contra de Amaya, mientras los detectives del caso ya lo tenían en la mira por el asesinato, como el supuesto responsable de acabar con la vida Di Giovambattista . En esa publicación, el usuario exigía que el caso no quedara impune y se hiciera justicia.

La maniobra que llevó a su detención

Lo cierto es que, la caída de Amaya Gómez se dio mientras efectivos de la mencionada dependencia realizaban controles preventivos en la intersección de calles Mendoza y Tropero Sosa. Allí, detectaron un Chevrolet Corsa gris que coincidía con las características del vehículo en que el sospechoso había sido visto en varias ocasiones.

Al identificar a la conductora, a quien reconocieron como su pareja, advirtieron que no contaba con la documentación necesaria para acreditar la titularidad del rodado ni llevaba consigo su documento de identidad, por lo que fue trasladada a la dependencia policial para completar las verificaciones correspondientes.

german-di-giovambattista-2 El trabajador municipal que fue asesinadado en abril.

Fue durante esas actuaciones que los efectivos observaron a Brian Amaya caminando por una plaza del barrio Tropero Sosa. Inmediatamente, procedieron a corroborar sus datos mediante el sistema biométrico, constatando que registraba el pedido de captura nacional e internacional vigente por la causa de homicidio. Ante esa situación, el hombre fue reducido y puesto a disposición de la fiscal Andrea Lazo, quien lidera la investigación.

Debido a la gravedad de la acusación y al nivel de peligrosidad que le atribuyen los investigadores, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF)

El perfil del detenido

La información a la que accedió este medio señala que Amaya Gómez no es un desconocido en el mundo delictivo. En su perfil cuenta con un amplio prontuario, además de haber sido objeto de distintas investigaciones penales.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el sospechoso tiene una condena reciente en una causa judicial y cuenta con múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas.

Amaya Gómez es una figura ampliamente conocida en la zona, por su participación y pertenencia a la facción más violenta de la barrabrava del Club Deportivo Maipú.

Lo asesinaron de un disparo

El brutal crimen tuvo lugar durante la madrugada del 10 de abril en calle Mathus Hoyos de El Bermejo, Guaymallén, cuando un grupo de seis hombres irrumpió de manera violenta a la vivienda de Germán Di Giovambattista.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron, que los sospechosos llegaron al domicilio gracias al GPS de un iPhone que fue robado junto con una moto y que señalaba al domicilio de la víctima como el lugar en donde presuntamente estaban los objetos robados.

Sin embargo, y de acuerdo con la información recabada por los pesquisas, los hombres se habrían presentado por error en la vivienda de la víctima, producto de la información del sistema de localización del dispositivo que no aportó con precisión el lugar en donde estaban los elementos y termino con el fatal desenlace.

german-david-di-giovambattista-asesinado-guaymallen-el-pasado-11-abril German Di Giovambattista, fue asesinado de un disparo luego de confrontar a los seis hombres que se encontraban fuera de su domicilio. Gentileza.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la víctima y su esposa se encontraban descansando cuando advirtieron movimientos extraños en el ingreso de la propiedad. Los intrusos exigían la entrega de la motocicleta que se encontraba en el patio de la casa.

En medio de la situación, y confundido por los hechos la víctima salió para defender a su familia y enfrentar a los asaltantes armados con un machete. Fue entonces cuando recibió un disparo por parte del detenido que le provocó una herida mortal.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que llegó al lugar e intentó reanimarlo mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero finalmente constató su fallecimiento. De los análisis médicos surgió que la bala ingresó por el costado izquierdo y salió a la altura de la axila derecha.

Ahora, con el nuevo sospechoso detenido, los investigadores esperan profundizar distintas medidas para esclarecer completamente las circunstancias del homicidio y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en el ataque que terminó con la vida de Di Giovambattista.