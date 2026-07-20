Un adolescente fue asesinado y otro recibió puñaladas en una violenta riña en alta montaña

El joven fue asesinado de una puñalada en el tórax y su hermano sufrió diez heridas de arma blanca. Hay dos detenidos y un sospechoso permanece prófugo.

Por el violento ataque que terminó con el menor asesinado y su hermano gravemente herido, fueron detenidas dos personas.

Un adolescente de 17 años fue asesinado y su hermano de 20 resultó gravemente herido durante una violenta pelea entre dos familias ocurrida durante la noche del domingo en la localidad de Polvaredas, en Las Heras. Por el crimen fueron detenidas dos personas, mientras que un tercer sospechoso es intensamente buscado.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 21 en el barrio Cuadro Estación. El conflicto se originó luego de que una familia advirtiera daños en los cristales y espejos de un camión estacionado en la vía pública, situación que derivó en una discusión con familiares de las víctimas.

Horas después, los dos hermanos regresaron al domicilio de la otra familia y se produjo una riña con dos hombres y un tercer sujeto conocido como "Chuqui Videla", quien permanece prófugo. Al arribar al lugar, los policías encontraron al menor inconsciente y a su hermano con múltiples heridas de arma blanca.

El menor falleció producto de las heridas Ambos fueron trasladados al Hospital de Uspallata, donde los médicos confirmaron el fallecimiento del adolescente a causa de una puñalada en el tórax, mientras que el joven de 20 años fue derivado al Hospital Central tras ser diagnosticado con diez heridas cortopunzantes.

Cabe señalar que la víctima sobreviviente registra antecedentes por encubrimiento agravado por ánimo de lucro (2024) y robo simple (2024).