Detuvieron al acusado del femicidio transversal en Maipú

Tras varios días de intensa búsqueda, la Policía detuvo a Carlos Alberto Zalazar Ábalos este sábado en Las Heras.

Carlos Zalazar Ábalos, el hombre de 44 años, fue detenido este sábado por el caso de femicidio transversal.

Finalmente fue tenido Carlos Alberto Zalazar Ábalos, el hombre señalado como principal sospechoso del femicidio transversal ocurrido en Maipú, fue finalmente detenido tras permanecer prófugo y ser intensamente buscado por las autoridades. Zalazar Ábalos tenía un pedido de captura por el crimen de Hugo Alberto Domínguez Cornejo (53).

Con la captura, la investigación continúa bajo la hipótesis de femicidio transversal, ya que los investigadores sostienen que la víctima habría sido asesinada con el objetivo de causar el mayor daño posible a la expareja del acusado. Este caso vuelve a poner en escena el pasado de Carlos Alberto Zalazar Ábalos, ya que tuvo una condena hace más de 15 años por otro homicidio.

Según consta en los antecedentes judiciales, el 9 de junio de 2010 asesinó a Oscar Julio Herrera, de 44 años, durante una discusión ocurrida en una obra en construcción ubicada sobre avenida Godoy Cruz, en Guaymallén, donde ambos trabajaban.

De acuerdo con la reconstrucción de aquel hecho, tras compartir bebidas alcohólicas, una discusión derivó en una pelea. En ese contexto, Zalazar Ábalos golpeó a Herrera en la cabeza con una botella de vidrio y luego utilizó un fragmento del envase roto para apuñalarlo en el cuello, provocándole heridas mortales. Por ese crimen fue condenado por la Justicia.