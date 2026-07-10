El dato estremecedor sobre la mujer asesinada en Junín: qué reveló el informe preliminar de la autopsia

La autopsia reveló que la víctima estaba embarazada de cinco meses. Indagarán a Bonafé por el brutal femicidio y el secuestro de la niña en Junín.

La investigación por el femicidio de Mercedes Errapán (32) en Junín, sumó un dato estremecedor tras conocerse el informe preliminar de la autopsia: la víctima cursaba un embarazo de entre 22 y 24 semanas. El estudio forense no solo confirmó esto, sino que también expuso la saña del ataque, descartando las versiones iniciales que sugerían una muerte por disparo.

Los detalles de la autopsia De acuerdo con los peritos, Mercedes sufrió 12 heridas cortopunzantes, múltiples fracturas y un traumatismo de cráneo provocado por un golpe contundente. El procurador general Martín Laius señaló que las lesiones en la cabeza son compatibles con el uso de un hacha u otro objeto similar.

Gracias a las cámaras de seguridad, los investigadores pudieron determinar que el principal sospechoso, Sebastián Daniel Bonafé, ingresó a la vivienda durante la madrugada, aprovechando que la pareja actual de la víctima se había retirado a trabajar. El femicida habría abandonado el lugar minutos antes de las 8 de la mañana, llevándose consigo a la hija de siete años de Errapán.

Cómo fue capturado y la situación actual del femicida Tras un operativo de búsqueda, Bonafé fue localizado en un cañaveral de Pergamino. Al verse rodeado por la policía, el acusado le puso un cuchillo en el cuello a la niña y amenazó con matarla. Luego de una negociación, el hombre se entregó y la menor fue rescatada ilesa, quedando bajo asistencia de equipos especializados.

En un allanamiento posterior en la vivienda del imputado, se secuestraron cuatro cartas manuscritas dirigidas a su madre. En los textos, Bonafé detallaba minuciosamente su plan: "Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín". También advertía que, si la policía lo encontraba, dispararían en la calle o él mataría a la niña.