Dictaron la prisión preventiva para el hijo de la docente asesinada en Junín

La Justicia dictó este miércoles la prisión preventiva para David Enrique Delmadé , de 46 años, el hombre imputado por el asesinato de Margarita Gutiérrez , ocurrido a mediados de mayo en Junín. A partir del dictamen, el imputado continuará alojado en penitenciaria mientras avanza la instrucción.

La medida fue dispuesta por el juez del Juzgado Penal Colegiado N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Darío Dal Dosso , quien resolvió que el imputado continúe privado de su libertad.

Delmadé está acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo , previsto en el artículo 80, inciso 1, del Código Penal, una figura que contempla la pena de prisión perpetua.

La justicia dicto la prisión preventiva contra David Demaldé por el asesinato de Maragarita Gutierrez.

La investigación es dirigida por el fiscal de Junín - Rivadavia Carlos Alberto Giuliani , bajo las directivas del fiscal jefe, Mariano Carabajal .

Con la resolución adoptada este miércoles, el magistrado avaló la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal y dispuso que Delmadé permanezca alojado en la Penitenciaría Provincial mientras continúa la investigación y se desarrollan las restantes etapas del proceso.

Quién es David Demaldé

David Enrique Demaldé tiene 46 años y es psicólogo. Las averiguaciones arrojaron que trabajó durante años en áreas vinculadas a adultos mayores, psicología laboral y psicología jurídica, aunque en el último tiempo habría dejado el ejercicio profesional para involucrarse en los negocios familiares.

Es hijo de Enrique Olivio Demaldé, un reconocido empresario mendocino propietario de una bodega y una olivícola, fallecido hace aproximadamente tres años. Tras esa muerte, las empresas quedaron bajo administración de los hijos varones de la familia.

Además, es hermano de Ever Demaldé, exdirector técnico de Independiente Rivadavia y que supo trabajar junto a Marcelo Bielsa. Distintos medios de la Zona Este afirmaron que se trata de una familia tradicional de la villa cabecera de Junín.

De la investigación surgió, el acusado ya había sido demorado durante los primeros días de la causa, aunque posteriormente recuperó la libertad. Finalmente, el viernes 24 pasado quedó formalmente imputado por homicidio agravado por el vínculo.

También se supo que atravesaría problemas de consumo de drogas y que mantenía una relación distante con su madre.

Detención e imputación

Demalde fue detenido el 21 de mayo, la medida se desarrolló en una propiedad de calle Primavera, donde residía. En ese lugar, los sabuesos de la Unidad Investigativa Departamental Junín (UID) secuestraron una motocicleta, celular, municiones de arma de fuego, un cuchillo, un encendedor y dos elementos claves para la pesquisa: un buzo y una campera con aparentes manchas de sangre, detallaron.

David Demaldé fue detenido tras un allanamiento en una propiedad en donde residía.

Tras su detención, la Justicia de Mendoza imputó formalmente a David Enrique Demaldé (46) el 22 de mayo como presunto responsable del asesinato de su madre, la docente Margarita Iris Gutiérrez (73), cuyo cadáver fue encontrado parcialmente calcinado el martes en su vivienda del departamento de Junín.

El crimen que conmocionó a Junín

El asesinato de Margarita Gutiérrez ocurrió el martes pasado en una vivienda ubicada sobre calle Isaac Estrella, en Junín. La víctima fue encontrada luego de que una mujer alertara a la línea emergencia 911 al notar que las puertas y ventanas de la propiedad permanecían abiertas desde hacía varias horas.

Cuando efectivos policiales ingresaron al domicilio encontraron a la docente con signos de violencia y parte del cuerpo parcialmente incinerado.

Margarita Gutierrez la docente asesinada en junín.

La escena generó una fuerte conmoción en Junín, ya que Gutiérrez era una docente muy conocida en la zona y además había tenido participación política como exconcejal del departamento.

Con el paso de las horas y los días, la causa avanzó contra su hijo mayor como autor, quien finalmente fue imputado y encarcelado.

El hallazgo del cadáver de la docente

Fuentes del caso relataron a este portal que, inicialmente, la testigo clave de la causa fue una empleada doméstica, quien llegó cerca de las 7.30 al domicilio donde la mujer, quien había enviudado años atrás, vivía en soledad sobre calle Isaac Estrella, a escasos metros de la calle principal la avenida Mitre y de la plaza departamental Juan Bautista Alberdi.

La trabajadora advirtió que la puerta estaba abierta, situación que llamó fuertemente su atención. Ante eso, por temor a encontrarse con alguna situación inesperada en el interior, no quiso adentrarse en el inmueble y decidió pedir auxilio en el Microhospital Junín, también llamado Centro de Salud N° 62 Dr. Oscar Alberto De Lellis, ubicado justo frente a la escena.

La casa en donde ocurrió el crimen permenece custodiada por efectivos policiales. Walter Moreno/MDZ

Fue desde allí que se le dio aviso a las autoridades policiales y uniformados de la citada dependencia policial, quienes se hicieron presentes rápidamente en la casa de la jubilada. Cuando ingresaron allí, se encontraron con una escena dantesca: cenizas sobre el living y el cadáver de Gutiérrez quemado desde la cintura para arriba, con algunas partes totalmente calcinadas.

Tras eso se le dio inmediata intervención al fiscal de Junín-Rivadavia Carlos Giuliani, quien trabajó en la escena junto al fiscal en jefe Mariano Carabajal, liderando las tareas del personal de la UID, la Policía Científica y la peritos de los Bomberos de la Policía de Mendoza.