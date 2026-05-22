Imputaron al hijo de la docente asesinada en Junín: cuál es la principal hipótesis

La Justicia de Mendoza imputó formalmente a David Enrique Demaldé (46) como responsable del asesinato de su madre, la docente Margarita Iris Gutiérrez (73), cuyo cadaver fue encontrado parcialmente calcinado el martes en su vivienda del departamento de Junín.

Este viernes por la mañana el hijo mayor de la víctima fue imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo. David Demaldé había sido aprehendido este jueves y a partir de su imputación quedó formalmente detenido.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que fue descartada la hipótesis inicial relativa a un hecho de inseguridad.

La hipótesis más firme de la Fiscalía es que la mujer habría sido asesinada por asfixia y luego su cuerpo habría sido parcialmente quemado con el objetivo de ocultar evidencias.

Asimismo, aclararon que el ahora imputado no es empleado ni funcionario judicial ya que toda pericia que pudiera haber realizado, ha sido de manera privada.

Los indicios que complican al hijo

MDZ reveló este jueves que los investigadores captaron una serie de indiciones que pusieron el foco en la posible participación del hijo de la víctima. David Demaldé presentaba lesiones en sus manos y, a diferencia de sus otros dos hermanos, no se mostró compungido por la muerte de su madre tras el hallazgo del cadáver, señalaron las fuentes consultadas por este diario.

Por otro lado, en medio de las primeras tareas en el lugar del hecho, se advirtió que la habitación de Gutiérrez estaba revuelta y habían dejado parte de sus prendas de vestir tiradas en el patio de la propiedad.

En ese sentido, se especuló sobre una posible muerte en ocasión de robo, pero esa posibilidad quedó descartada porque no habían faltantes de elementos de valor. Además, surgió que la mujerno manejaba dinero y tampoco tenía pertenencias valiosas que pudieran haber sido el blanco de ladrones.

En tanto, para los investigadores el autor del ataque contra Gutiérrez probablemente haya conocido la casa, ya que habría ingresado por el portón, el cual no tenía las bisagras fijas. Esa situación fue aprovechada para levantar una de las hojas y así poder entrar a la vivienda, explicaron.