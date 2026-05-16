Se agranda la familia: una de las parejas más queridas confirmó que espera su segundo hijo

El plano de las redes sociales y el espectáculo local amaneció con una de las noticias más esperadas del año. Stephanie Demner y Guido Pella se encuentran transitando la dulce espera de su segundo hijo .

La primicia, que inicialmente fue resguardada bajo un estricto hermetismo por la pareja, fue revelada durante la noche del viernes en el ciclo de espectáculos LAM, desatando una inmediata ola de felicitaciones para la familia.

Según precisaron en el programa de América TV, la empresaria e influencer se encuentra transitando el tercer mes y medio de gestación . La llegada de este nuevo integrante representa la concreción de un proyecto profundamente buscado por ambos, quienes deseaban expandir el núcleo familiar que conformaron con el nacimiento de Arianna, su primera hija, que ya está próxima a cumplir los cuatro años. Si bien en el piso televisivo se deslizó que el sexo del bebé ya está confirmado, los allegados prefirieron mantener el misterio por un tiempo más.

Pocos minutos después de que la información cobrara estado público en los medios tradicionales, la propia Stephanie decidió acudir a su cuenta de Instagram para validar el gran momento y conectar directamente con sus seguidores. Fiel a su impronta visual, lo hizo a través de una cuidada y sensible producción fotográfica familiar.

stephanie demner embarazada (4) El periodista Pepe reveló en LAM que la influencer ya superó los tres meses y medio de embarazo. Instagram @stephaniedemner

En las imágenes, se observa a una Demner radiante exhibiendo su incipiente pancita, abrazada al extenista y a la pequeña Arianna, quien sostiene con orgullo la primera ecografía del bebé en camino. "Se agranda la comunidad", escribió la creadora de contenido junto a un corazón rojo, una frase que funciona como un guiño directo a los millones de usuarios que la acompañan diariamente en su bitácora virtual.

stephanie demner embarazada (1) El círculo íntimo de la pareja ya conoce el sexo del bebé, aunque decidieron resguardar el misterio. Instagram @stephaniedemner

La publicación no tardó en transformarse en un fenómeno de interacciones, acumulando miles de muestras de afecto por parte de colegas del modelaje, figuras del deporte y fanáticos de la pareja. Para el exdeportista y Stephanie Demner, este paso marca un renacer en su rutina diaria, consolidando una historia de amor que se nutre del afecto compartido y los nuevos comienzos.