A qué se dedica Cristian Cimminelli, la pareja de Anabel Fernández Sagasti con quien espera su primer hijo

El plano de la política y el espectáculo suelen cruzarse con frecuencia, pero pocas veces con la naturalidad con la que se gestó este nuevo romance. Meses atrás, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti sorprendió a sus seguidores del mundo digital al confirmar que se encontraba en una relación sentimental.

Anabel Fernández Sagasti confirmó su noviazgo a través de las redes hace un año.

Con el correr de los días, los detalles salieron a la luz y confirmaron que la legisladora mendocina está en pareja con un reconocido actor y periodista del ámbito porteño. El encargado de acompañar a la senadora en esta nueva etapa es Cristian Cimminelli.

De 36 años y oriundo de Mar del Plata, el joven reside actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde desarrolla una ascendente carrera en el teatro y los medios de comunicación integrados al espacio nacional y popular.

Cristian Cimminelli se destaca en la Ciudad de Buenos Aires como actor y conductor en medios digitales.

Cimminelli no es un nombre ajeno para el público que consume contenidos políticos alternativos. En los últimos años, consolidó su presencia en los micrófonos de El Destape Radio, el medio liderado por Roberto Navarro, y formó parte de proyectos junto al conductor Tomás Rebord.

anabel fernandez sagasti pareja (4) El marplatense comparte espacios habituales de streaming junto a figuras como Tomás Rebord. Instagram @cristiancim

Sin embargo, el hito que marcó su carrera profesional ocurrió en 2019, cuando sus sketches parodiando al entonces mandatario Mauricio Macri se volvieron masivos luego de que la propia Cristina Fernández de Kirchner decidiera compartirlos en sus cuentas oficiales.

Una nueva familia política

Hoy, esa afinidad ideológica y cultural se traslada al plano personal, uniendo las vidas junto a Fernández Sagasti con quien formará una familia antes de culminar el 2026. Fue el actor quien dio a conocer la esperada noticia a través de un posteo en sus redes sociales.

posteo embarazo fernandez sagasti La senadora mendocina transita una etapa de puro amor con su pareja. Instagram @cristiancim

"Es de nuestro agrado informarles que para septiembre esperamos la llegada de un nuevo mendocino te amo @anabelfsagasti", expresó el actor en un posteo en el que sumó una fotografía junto a la legisladora y su mascota en la puerta de la casa que comparten con mucho amor.