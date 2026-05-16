Luis Ventura se quebró al despedirse de un conocido programa que bajan de canal América

El icónico integrante de la señal de aire del Grupo América le dijo adiós a un ciclo que saldrá del aire. Sin embargo, Luis Ventura quedará en el mismo horario.

Luis Ventura se despidió este viernes de A la Tarde, el programa de canal América que llegará a su fin sobre el cierre de mayo. Tras cinco años en el aire el ciclo liderado por Karina Mazzocco quedará fuera de la pantalla y el periodista tuvo sentidas palabras hacia sus compañeros.

Tras un compacto de imágenes con distintos momentos de la participación de Ventura en A la Tarde, el panelista expresó entre lágrimas: "Yo no me voy de acá. Yo los llevo a todos en mi corazón y van a estar conmigo. Para mí este es un momento de mi vida importante porque son cinco años".

Luego, el icónico trabajador de canal América agregó sobre su paso por el envío y en agradecimiento a su conductora: “Yo no me quedé acá por la guita, me quedé porque me sentí bien. Si no hubieses estado vos, con otra conducción a lo mejor no hubiera estado. Acepté por vos y no sólo por eso, también porque había un grupo de chicos que venían de una etapa anterior de las tardes con Fantino, que en un determinado momento de mi vida fue uno de los pocos que me tiró una mano".

Las lágrimas de Luis Ventura al despedirse de un programa de canal América La despedida de Luis Ventura de un programa de canal América

Concluyendo su despedida de A la Tarde, Luis Ventura remarcó entre lágrimas: “Aprendí que la buena gente existe. Lo sabía, pero ratificarlo en una sociedad que muchas veces reniega de la palabra empeñada, de la solidaridad, la bondad, la coincidencia... Cuando vos reconocés personas parecidas a las que te criaste, te sentís en tu casa”.