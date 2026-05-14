Revelaron la nueva grilla de canal América tras el final de A la Tarde: los dos ciclos que llegan a la señal

Canal América se encuentra pasando un momento total de cambio luego de lo que fue el abrupto final de A la Tarde . La noticia cayó como un balde de agua fría para Karina Mazzocco y finalmente revelaron detalles de la nueva grilla de la señal.

Ángel de Brito compartió toda la información en su programa de streaming y sorprendió a todos: "No va a ser un reemplazo, sino que va a ser un nuevo programa conducido por Marina Calabró y Luis Ventura . Ellos van a ocupar el horario a partir de junio, dos periodistas de raza".

De esta manera se cayó el programa que iban a realizar Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli en el horario de A la Tarde . Sin embargo, ellos volverán a la pantalla de canal América con el clásico de Pasó en América.

Así queda la grilla de canal América tras el final de A la Tarde: los dos programas que llegan a la señal

"Vuelve a las 23:00 horas Pasó en América con Sabrina y Tartu, vuelven a su horario y el elenco original", sostuvo Ángel de Brito. Además, dejó en claro que, tras este cambio, Polémica en el Bar comenzará a las 00:00 y durará una hora.

Así queda la grilla completa de canal América tras la finalización de A la Tarde

La grilla de América TV, según el propio Ángel de Brito, quedará con Sergio Lapegüe (horario habitual), Intrusos, El Diario de Mariana, el nuevo programa de Marina Calabró y Luis Ventura, Rolando Graña en el noticiero, Sálvese Quien Pueda, LAM, BTV (Beto Casella), Pasó en América y cierra la noche Polémica en el Bar.

Pasó en América El programa regresa a canal América. Foto: redes / América TV.

De esta manera, el canal renueva completamente la noche con la vuelta de uno de los ciclos más vistos, como lo fue Pasó en América. Por el momento no han confirmado qué pasará con Karina Mazzocco tras el abrupto final.