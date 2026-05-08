"Soy humana": Mariana Fabbiani rompió el silencio tras la ola de ataques por su polémica reacción al levantamiento de A la tarde

Este viernes, Mariana Fabbiani rompió el silencio y se refirió públicamente a la polémica que se generó tras un comentario que hizo en El Diario de Mariana sobre el levantamiento de A la tarde , el programa encabezado por Karina Mazzocco , y que desató una ola de críticas tanto en redes sociales como en el mundo televisivo.

"Me voy a tomar un minutito, necesito aclarar algo", expresó al comienzo del programa. Lejos de esquivar el tema, la conductor aseguró que inicialmente había preferido manejar la situación en privado. "Nobleza obliga. La verdad es que pensé que no tenía que aclararlo acá en el programa. Había tomado la actitud de dar las disculpas en privado, por lo que pasó el otro día aquí con el comentario de Tartu, que lamento muchísimo", sostuvo Fabbiani.

La Explicación De Mariana Fabbiani Por Su Reacción Al Levantamiento De A La Tarde

En medio de su descargo, la modelo también se mostró afectada por la repercusión que tomó el episodio: "Ha crecido tanto el nivel de violencia, de hostilidad, las cosas que escuché decir de mí, que leí decir de mí. Sé que lo tengo que tomar como de quien viene, pero les confieso que lastima y me hace sufrir escuchar todas esas cosas de mí, que yo no soy eso".

Además, la presentadora negó haber tenido intención de burlarse de la situación laboral de Mazzocco o del levantamiento de A la tarde : "Yo no me reí de Karina ni de que levanten el programa. No podría ser eso, no está en mi naturaleza. Yo no soy así, cualquiera que me conozca un poco sabe que no soy así", remarcó Fabbiani, en referencia al reemplazo del ciclo por el programa encabezado por Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas.

Augusto Tartúfoli y Mariana Fabbiani en El Diario de Mariana Mariana Fabbiani se sinceró y aseguró que nunca tuvo la intención de burlarse de sus colegas. Captura de pantalla Youtube América TV.

Más adelante, la conductora explicó cómo se dio el momento que terminó generando el conflicto. "Yo les quiero contar mi verdad de lo que sucedió. Yo llegué tarde, estaba armándome apurada, Tartu entró al estudio un segundo antes de arrancar el aire, veo el tuit de Ángel que hablaba de esta noticia... Cuando arrancó el programa se me cayó la cucaracha y el micrófono. Cuando Tartu me empieza a ayudar en el fragor del vivo, con la risita del nerviosismo por no tener el micrófono bien puesto llené, lastimosamente, ese espacio con ese comentario”, reconoció la modelo.

Fabbiani insistió en que jamás quiso lastimar a su colega y recordó que ella misma atravesó situaciones similares en televisión. "No tuve la animosidad de lastimar ¿Cómo voy a reírme de que le levanten el programa a alguien? Primero, yo he estado en ese lugar", aseguró la presentadora.

Mariana Fabbiani en El Diario de Mariana 2 La modelo contó que se comunicó con Karina Mazzocco tras lo ocurrido, pero no le respondió. Captura de pantalla Youtube América TV.

También reveló que intentó comunicarse con Mazzocco apenas terminó el programa. "Entiendo el dolor de Karina, lo recontraentiendo. Por eso le pedí disculpas en privado, le escribí un mensaje muy sentido cuando terminó el programa y me di cuenta de la situación. No me respondió", comentó la conductora.

"Le expliqué la situación, también llamé a la producción, hice extensivas las disculpas al equipo porque pude entender, tengo empatía. Creí que con esas disculpas había alcanzado, que podían darse cuenta que yo no había tenido la intención de reírme", continuó la modelo.

"Soy humana. Es la primera vez que me pasa... Fue un mal momento, que lamento muchísimo, y por eso tuve la humildad de pedir disculpas", concluyó Mariana Fabbiani.