¡Indignación total con Mariana Fabbiani! El gesto que desató una ola de críticas y el repudio en las redes: "Que mal que quedó"

Mariana Fabbiani protagonizó un incómodo momento en vivo en su programa, El Diario de Mariana, que enfureció a los televidentes: el motivo.

Este miércoles, Ángel de Brito reveló que A la tarde será levantado de América TV y que en su lugar estará un programa conducido por Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas. Luego de que el periodista diera a conocer esa información, Mariana Fabbiani tuvo una particular reacción en el comienzo de El Diario de Mariana que terminó generando polémica.

Tartúfoli fue invitado al ciclo de Fabbiani que, cabe destacar, se emite antes del programa de Karina Mazzocco. Apenas comenzó la emisión, la conductora sufrió un inconveniente con la cucaracha y pidió ayuda al aire.

Esto fue lo que pasó con Mariana Fabbiani en el inicio de El Diario de Mariana El Diario De Mariana- Inicio De Programa 6 De Mayo

"Hola cómo les va a todos...Ay, se me cayó la cucaracha... ¿Dónde está? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde está? Esperá... Dios. ¡¡¡Tartu, ayudame!!!", lanzó mientras intentaba recuperar el audífono.

Luego se acercó hasta donde estaba el periodista y aprovechó para consultarle por la información que había dado De Brito. "Poneme la cucaracha... no sé dónde está, se me cayó. ¡Poneme la cucaracha! Y mientras me ponés la cucaracha te pregunto: ¿Es verdad que vas a estar con el programa después de nosotros?", le preguntó la presentadora. Augusto Tartúfoli quedó descolocado y sin respuesta inmediata. Mariana, entre risas, insistió: "¿Qué? Acabo de leerlo a Angelito. ¡Poneme la cucaracha, Tartu!"