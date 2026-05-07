El último adiós a Luis Brandoni con un homenaje que conmovió al espectáculo: Solita Silveyra, Carlos Rottemberg y más

La Avenida Corrientes recuperó por un instante el pulso de su historia más gloriosa para despedir a uno de sus hijos dilectos . A tres semanas del fallecimiento de Luis Brandoni , el mundo de la cultura se congregó en el Teatro Multitabaris para rendirle un tributo que mezcló la solemnidad institucional con la calidez del afecto personal.

Así fue el emotivo homenaje a Luis Brandoni: las fotos de los famosos.

El evento no solo buscó honrar su memoria, sino establecer un punto de referencia eterno en el sitio que funcionó como su último refugio creativo. El acto central estuvo marcado por la presencia de Saula Benavente, pareja del actor, junto a sus hijas Micaela y Florencia.

En un clima de respeto absoluto, y acompañadas por el productor Carlos Rottemberg , descubrieron una placa que reza: “Homenaje al primer actor Luis Brandoni . Último escenario de una carrera excepcional”. La frase, contundente, resume décadas de compromiso con la interpretación, desde sus inicios hasta convertirse en el rostro inolvidable de clásicos como Esperando la carroza.

DSC_7544 La placa conmemorativa dedicada a Luis Brandoni. RS Fotos

Entre los presentes se encontraban figuras que compartieron vida y obra con Beto, como Gerardo Romano, Ana María Picchio, Virginia Lago y Rodrigo Noya. Cada uno de ellos representaba una etapa distinta de una trayectoria que no supo de fronteras entre el cine, la televisión y las tablas.

luis-brandoni-homenaje-corrientes (1) Micaela y Florencia, las hijas de Luis Brandoni, junto a Saula, su última pareja. RS Fotos

Uno de los momentos de mayor impacto emocional fue la intervención de Soledad Silveyra. Solita, quien compartió el último escenario con el artista, fue la encargada de ponerle voz al sentimiento colectivo a través de una carta íntima.

luis-brandoni-homenaje-corrientes (2) Soledad Silveyra, Ana María Picchio y Gerardo Romano presentes en el homenaje a Luis Brandoni. RS Fotos

"La pérdida de Beto es la piña más grande que me pegó mi historia teatral", confesó conmovida, admitiendo que aún procesa el vacío que deja su ausencia. En un cierre que despertó aplausos espontáneos, la actriz aseguró que ahora cuenta con dos "ángeles" que la custodian desde el cielo: la inolvidable China Zorrilla y, ahora, su gran compañero Brandoni.