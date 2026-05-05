Luis Brandoni y un gran secreto: quién es Adriana, la hija que tuvo a los 17 años y la decisión final sobre su herencia

Tras 15 días de la muerte del actor, el juicio por sucesión está en marcha y por el mismo, se dieron detalles sobre la mujer que actualmente tiene 67 años.

La trayectoria de Luis Brandoni dejó luces y sombras. Como actor, político y gran estandarte del cine, el hombre supo protagonizar momentos inolvidables en la cultura argentina. Sin embargo, en la etapa post mortem, numerosos detalles sobre su vida privada comenzaron a salir a la luz. Entre ellos, cobró relevancia la historia de su primera hija, Adriana, a quien el artista dio a conocer públicamente recién en el año 2022.

En el ciclo A la Tarde (América TV), abordaron la historia de la hija extramatrimonial del actor y repasaron los pormenores de este lazo que se gestó en la década de los 50. Según se dio a conocer, la mujer fue fruto de una relación esporádica con una joven llamada Juana. Aunque la relación fluida entre padre e hija comenzó a construirse recién hace 15 años, en el programa destacaron una particularidad de la dinámica familiar: "Nunca fue negada, pero claramente de los grandes planes, ella no estaba".

La confesión en primera persona Embed - Revelan quién es Adriana, la hija desconocida que Luis Brandoni tuvo a los 17 años 1

Lejos de ocultar el tema en sus últimos años, fue el propio actor quien decidió plasmar esta parte de su vida en su libro autobiográfico. En una de las páginas, Brandoni relató con franqueza cómo fue el nacimiento de su primogénita: "Tengo una hija natural fruto de una circunstancia que no sé cómo definir. Cuando era muy joven, a los 17 años, tuve una relación fugaz. Ella quedó embarazada e inmediatamente se fue al interior del país con su familia".

A pesar de esa gran distancia inicial y de los años perdidos, el reencuentro le permitió forjar un vínculo sólido. En el mismo texto, el actor describió a la mujer de 67 años como paciente, amorosa y buena, y celebró el lazo construido: "Con Adriana Brandoni tenemos desde hace muchos años una hermosa relación. Está casada y tiene tres hijos: Bárbara, Ariel y Samanta".