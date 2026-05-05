Con una foto en bikini, la profunda reflexión de Sabrina Rojas en la previa de su cumpleaños 46: "Cenicienta"

Sabrina Rojas atraviesa un presente de plenitud y renovación. A pocas horas de celebrar sus 46 años, la conductora y modelo decidió compartir con su millón de seguidores un mensaje que mezcla la introspección con la picardía que la caracteriza. Acompañando una imagen que resalta su vigencia, Rojas aprovechó para hacer un balance sobre el camino recorrido y, sobre todo, sobre el excelente momento personal que transita.

"Mis últimas horas con 45 años" , comenzó escribiendo en sus historias de Instagram, marcando el final de una etapa. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue la metáfora que eligió para describir su evolución personal.

"Un día, la Cenicienta se volvió princesa y desde ahí la vida se puso más buena. Espérame 46, que te pienso disfrutar más aún", expresó, dejando en claro que los años no son una carga, sino una oportunidad para potenciar su bienestar.

Esta reflexión no llega de forma aislada. El "renacimiento" al que hace referencia la actriz parece tener un correlato directo en su vida sentimental. Recientemente, Sabrina terminó con las especulaciones al publicar un carrusel de imágenes junto a su nueva pareja, el exjugador y comunicador José Chatruc.

En las fotografías, se los puede ver compartiendo momentos de complicidad, risas y viajes, confirmando que la relación avanza a paso firme. Para muchos, este nuevo vínculo es el motor detrás de esa frase sobre "la vida que se puso más buena". Rojas, que ha sabido sortear separaciones mediáticas con mucha altura, hoy se muestra entregada a disfrutar del presente sin ataduras al pasado.

sabrina rojas y jose chatruc La pareja se encuentra en Brasil. IG @rosassasi

Con su debut en los 46 años a la vuelta de la esquina, Sabrina se posiciona como una de las figuras más auténticas del medio, combinando su rol materno con una carrera profesional activa y una vida amorosa que hoy vuelve a ocupar los titulares por las razones correctas. Atrás quedaron las sombras de las crisis pasadas.