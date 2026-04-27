Sabrina Rojas y un look cool para comenzar la semana

Sabrina Rojas se sumó a la tendencia 'effortless cool' con un acierto de moda que mezcla lo formal y lo relajado.

Durante un desfile en Buenos Aires, Sabrina Rojas compartió su look, el cual contaba con una fórmula que sigue funcionando temporada tras temporada: la mezcla entre lo estructurado y lo relajado que logra un equilibrio difícil de alcanzar.

El eje del outfit fue un blazer blanco de corte sastrero, con una estructura definida y largo medio que logró una presencia inmediata. Sabrina eligió llevarlo cerrado y sin top tradicional, dejando entrever apenas un corpiño de encaje, siguiendo la tendencia de lo lencero a la vista. Ese detalle, sutil pero cargado de intención, le dio sensualidad sin romper la armonía del conjunto.

Para romper con esa formalidad, Sabrina eligió un jean celeste de tiro medio y corte wide leg, con detalles de roturas. La prenda introdujo un aire descontracturado que contrastó a la perfección con la rigidez del saco. El tono celeste, además, sumó un toque de color que iluminó el conjunto y evitó que el blanco del blazer resultara demasiado frío.

Los accesorios acompañaron con la misma discreción y optó por una mini bag con cadena en tonos neutros, un diseño que sumó un punto de brillo, mientras que las joyas doradas, una pulsera rígida y algunos anillos, le dieron un toque de lujo silencioso.