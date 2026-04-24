El nuevo look de Gladys La Bomba Tucumana: mirá las fotos

Gladys La Bomba Tucumana sorprende con un nuevo look y aumenta las especulaciones sobre su posible ingreso a Gran Hermano 2026.

Gladys "La Bomba Tucumana" logró instalar conversación sin necesidad de confirmaciones oficiales. La cantante compartió imágenes de su transformación estética en su estado de WhatsApp y, con eso solo, encendió las especulaciones sobre su futuro.

Lo que parecía un hecho cotidiano como el pasar por la peluquería, adquirió otra dimensión cuando comenzó a circular la información de que Gladys podría ingresar a Gran Hermano 2026 como reemplazo de La Maciel. La participante había abandonado la casa el lunes por problemas personales, a pesar de haber sido salvada por el público. La producción del reality necesitaba un reemplazo urgente, y el nombre de la tucumana apareció con fuerza entre las apuestas.

Desde su estado de WhatsApp, Gladys compartió varias imágenes junto a su estilista Gustavo, mostrando el proceso de cambio. La decisión más notoria fue la incorporación de extensiones rubias. El nuevo look remitió inmediatamente a una estética más impactante y televisiva, en línea con lo que suelen construir quienes ingresan a un reality donde la imagen también forma parte del juego.

El detalle sumó aún más peso cuando algunos seguidores notaron que las extensiones rubias que llevaba Gladys eran similares a las que luce Yanina Zilli, otra figura mediática con una fuerte presencia estética. Esa referencia concreta dentro del mundo del espectáculo reforzó la idea de que el cambio no fue casual ni improvisado, sino pensado para generar presencia y, sobre todo, para adaptarse al código visual de un programa como Gran Hermano.

El cambio de look, sumado al contexto del reality y a la vacante dejada por La Maciel, encendió todas las alarmas. Sus seguidores comenzaron a especular y el nombre de Gladys volvió a estar en boca de todos.