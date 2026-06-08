Franco Colapinto: su padre le pidió disculpas y te contamos por qué

En el programa de streaming "La Carrera de Laca Stream", Aníbal Colapinto, papá del piloto argentino Franco Colapinto, cumplió una promesa que había hecho semanas atrás en medio de la euforia por una gran clasificación en Canadá, cuando se animó a hacer una apuesta con algunos miembros de La Peña FC43 y uno de los conductores del programa: "Si Franco termina mañana séptimo en la carrera, vamos con el amigo y nos teñimos el pelo los dos juntos".

Dos semanas más tarde, con Franco clasificado en la posición prometida, el papá del piloto tuvo que cumplir con lo prometido y se tiñó el pelo de rubio con un aerosol temporal en vivo, generando un momento muy divertido que se volvió viral en cuestión de minutos. "Hijo, te pido mil disculpas, pero la promesa hay que cumplirla", dijo mientras comenzaba el cambio de look, visiblemente entre risas pero también con un deje de vergüenza por el resultado estético, y agregó: "Que no se asuste. Es una promesa. Tratá de no mirarla. Pensando en Mónaco, pero si la ves, no te asustes".

Los integrantes del programa también se sumaron a la promesa y se pintaron el pelo con los colores azul y rosa de Alpine. Tras este cambio de look, hubo bromas en referencia a la cabellera rubia de Aníbal y recordaron al periodista Juan Fossaroli, con chistes sobre si el padre del piloto había decidido convertirse en su doble o si simplemente había perdido una apuesta de la que ahora se arrepentía en silencio.