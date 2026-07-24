La fuerte queja de Colapinto tras chocar en la práctica del GP de Hungría: "Cada vez más difícil"

Tras perderse la primera práctica libre y sufrir un accidente en la segunda, Franco Colapinto expresó su frustración y analizó lo sucedido.

Franco Colapinto habló tras el accidente en Hungría, explicó qué ocurrió en la última curva y ya piensa en la clasificación de este sábado.

Franco Colapinto cerró un viernes complicado en el Gran Premio de Hungría. Luego de ceder su Alpine al piloto reserva Paul Aron durante la primera práctica libre, el argentino sufrió un accidente en la FP2 y vio reducida al mínimo su preparación para una de las fechas más exigentes del calendario de la Fórmula 1.

El piloto de Alpine perdió el control de su monoplaza en la última curva del Hungaroring cuando intentaba completar una vuelta rápida. El auto impactó con la parte trasera contra las barreras de contención y sufrió daños que obligaron a ponerle fin anticipadamente a su jornada.

El fuerte accidente de Colapinto en la práctica libre 2 del GP de Hungría X @F1 Tras la sesión, Colapinto no pasó por la zona mixta, pero sí dejó sus sensaciones en declaraciones difundidas por el equipo francés. "Fue un día bastante corto. Creo que los autos de este año, con poca carga aerodinámica, son cada vez más difíciles de manejar. Y en una pista como esta, con muy poco agarre, es bastante complicado. Por supuesto, perdimos la mañana, así que eso no fue lo ideal", explicó.

Luego, el pilarense detalló cómo se produjo el accidente que terminó condicionando todo su viernes. "Perdí la parte trasera en la última curva, golpeé la parte trasera del auto contra los neumáticos, así que no ha sido un buen día, ni un comienzo ideal. También perdimos bastante tiempo en pista", señaló el argentino, visiblemente molesto por los contratiempos acumulados.

El auto de Franco Colapinto fue retirado de la pista tras estrellarse en el muro de goma en Hungaroring. EFE De todos modos, Colapinto intentó enfocarse en lo que viene y confió en que Alpine pueda encontrar soluciones para mejorar el rendimiento del auto. "Intentamos enfocarnos ahora en las cosas que podemos aprender e intentar mejorar para mañana. Por supuesto, no tenemos muchos datos, pero creo que aún podemos trabajar en ello e intentar poner el auto en una mejor ventana para mañana", concluyó.