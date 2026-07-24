Horarios y cómo ver la actividad de Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría

Previo al parón veraniego, Franco Colapinto afrontará una nueva fecha de la Fórmula 1 con el objetivo de volver a sumar puntos tras una gran carrera en Spa.

Franco Colapinto buscará sumar puntos en el Hungaroring antes de cerrar la primera parte de la temporada.

El Gran Premio de Hungría marcará este fin de semana el último capítulo de la Fórmula 1 antes del tradicional receso europeo y Franco Colapinto llegará con la confianza renovada después de su gran actuación en Bélgica. Tras finalizar décimo en Spa-Francorchamps y volver a sumar para Alpine, el argentino intentará extender su buen momento en el siempre exigente Hungaroring.

El piloto de Pilar fue uno de los nombres propios de la última carrera gracias a una maniobra espectacular en la que superó al mismo tiempo a Pierre Gasly y Liam Lawson para meterse en la zona de puntos. Ese sobrepaso recorrió el mundo y terminó de confirmar el crecimiento que viene mostrando en las últimas fechas con un Alpine que continúa lejos del nivel esperado.

Colapinto tuvo una gran actuación en Spa-Francorchamps. Instagram Alpine El punto conseguido en Bélgica también tuvo impacto en el campeonato. Colapinto escaló hasta el 12° puesto del Mundial de Pilotos con 19 unidades, dejando atrás a Oliver Bearman, mientras que Alpine logró mantenerse en la quinta posición del Campeonato de Constructores, aunque ahora comparte esa ubicación con Racing Bulls.

Horarios y cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría La actividad en el Hungaroring comenzará este viernes con las dos primeras prácticas libres, programadas para las 8:30 y las 12:00 (hora argentina). El sábado habrá un último entrenamiento desde las 7:30 y luego llegará la clasificación, que comenzará a las 11:00 y definirá la grilla de partida.