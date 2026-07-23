Franco Colapinto y una irónica sentencia cuando le preguntaron sobre su continuidad en Alpine

Mientras la Fórmula 1 disputa este fin de semana el Gran Premio de Hungría, la última cita antes del receso de verano, el futuro de Franco Colapinto volvió a instalarse como uno de los grandes temas del paddock. Sin contrato confirmado para 2027 y después de una temporada que lo consolidó como una de las revelaciones del campeonato, el piloto argentino fue consultado sobre su continuidad en Alpine y respondió con un mensaje que no pasó desapercibido.

Colapinto habló sobre su futuro en Alpine en la previa del GP de Hungría En la conferencia de prensa previa a la actividad en el Hungaroring, Colapinto dejó en claro que hoy no tiene certezas sobre lo que ocurrirá una vez finalizada la temporada: "No tengo idea. Sólo me enfoco en manejar y estoy feliz este año. Siento que estoy haciendo un buen trabajo. Simplemente no tengo idea", respondió cuando le preguntaron por la fecha en la que podría definirse su futuro dentro de la escudería francesa.

Más allá de la incertidumbre, el pilarense aseguró que su única prioridad sigue siendo rendir en la pista y ayudar al equipo a dar un salto de calidad: "Estoy enfocado únicamente en estas próximas carreras y en dar lo mejor de mí con el equipo, tratando de mejorar el coche. Ese es nuestro principal objetivo", explicó, intentando bajarles el tono a las versiones que circulan desde hace varias semanas.

Franco Colapinto aún no sabe que le deparará el futuro en la Fórmula 1. X @AlpineF1Team Sin embargo, el cierre de su respuesta terminó generando todavía más repercusión. Con una sonrisa y un claro tono irónico, Colapinto lanzó una frase que desató todo tipo de interpretaciones: "Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros con todos los rumores que publican en internet. Yo ni siquiera conozco una cuarta parte de lo que ustedes saben".