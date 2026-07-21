Briatore felicitó a Colapinto por la sensacional maniobra sobre Gasly que le permitió terminar 10° en Spa-Francorchamps

Flavio Briatore destacó la maniobra del piloto argentino en Spa, lo felicitó públicamente y dejó un mensaje que alimenta la ilusión de cara al futuro.

Franco Colapinto se llevó todos los aplausos en el Gran Premio de Bélgica con una maniobra digna de las mejores páginas de la Fórmula 1. El piloto argentino ejecutó un espectacular sobrepaso doble sobre Liam Lawson y su compañero Pierre Gasly para meterse en la zona de puntos y sellar un décimo puesto que volvió a darle aire a Alpine. Pero, una vez terminada la carrera, llegó un reconocimiento que pocos esperaban: el de Flavio Briatore.

El mensaje de Briatore a Colapinto tras su gran carrera en Spa-Francorchamps El histórico dirigente italiano, jefe de la escudería francesa, hizo un repaso del complicado presente del equipo, aunque se detuvo especialmente en el duelo que protagonizaron sus dos pilotos: "Vimos una buena y justa carrera rueda a rueda, especialmente entre Pierre y Franco, quienes también mantuvieron una conducción limpia y entretenida; esta vez el resultado favoreció a Franco, así que felicitaciones para él", expresó Briatore, dejando en claro quién se quedó con el pulso interno en Spa.

Más allá del elogio al argentino, el experimentado directivo no ocultó su preocupación por el rendimiento general de Alpine: "Salimos de Bélgica con un punto tras el décimo puesto de Franco", señaló antes de admitir que Racing Bulls volvió a sacarles ventaja en el desarrollo del auto. "Han hecho un trabajo mucho mejor que nosotros en las últimas semanas para mejorar el rendimiento de su coche, y esa tendencia ha continuado, e incluso se ha extendido, aquí en Spa", reconoció.

Briatore felicitió al piloto argentino tras su carrerón en Bélgica. Instagram @briatoreflavio Video: la sensacional maniobra de Colapinto en el GP de Bélgica La maniobra de Colapinto para superar a Gasly y Lawson La realidad marca que Alpine atraviesa un momento complicado y que Colapinto sigue sacándole el máximo provecho a un monoplaza limitado. El argentino volvió a destacarse con una actuación agresiva y efectiva, sumó otro punto importante para el campeonato y recibió el respaldo público de quien toma las decisiones más importantes dentro de la estructura francesa.