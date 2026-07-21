No se vio en TV: el fuerte reclamo de Scaloni al árbitro Vincic tras perder la final del Mundial

Lionel Scaloni encaró a Slavko Vincic en pleno campo de juego después de la derrota ante España y le hizo un fuerte reclamo que no se vio en TV.

La final del Mundial 2026 sigue dejando secuelas en la Selección argentina. Mientras el dolor por la derrota 1-0 frente a España continúa fresco, en las últimas horas aparecieron imágenes del fuerte reclamo que Lionel Scaloni le hizo al árbitro esloveno Slavko Vincic una vez terminado el partido en el MetLife Stadium.

El foco de la bronca estuvo puesto en la expulsión de Enzo Fernández. El mediocampista vio la segunda tarjeta amarilla en el tiempo adicionado del segundo tiempo y dejó a la Albiceleste con diez jugadores justo antes del inicio del suplementario, donde Ferran Torres terminó marcando el gol del título para la Roja.

Según pudo verse en los videos que comenzaron a circular, Scaloni se acercó al cuerpo arbitral en medio de los preparativos para la ceremonia de premiación y le recriminó la decisión a Vincic. El entrenador argentino ya había anticipado su postura en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Video: el fuerte reclamo de Scaloni a Slavko Vincic que no se vio en TV X @AdriDriussi “Yo creo que la primera se la puede evitar el árbitro, pero bueno, es lo que hay. Es una Final de la Copa del Mundo y creo que hubo cosas que se podían evitar”. Además, el DT también reveló que habló personalmente con el juez, incluso haciendo referencia con humor a su manejo del inglés: “Lo hablé con él con mi inglés un poco extraño”, contó, aunque dejó en claro que consideraba innecesaria la primera amonestación a Enzo, la que condicionó todo el cierre del partido.

La polémica tomó todavía más fuerza por el antecedente de Vincic con ambas selecciones. El esloveno llegaba a la final con cinco victorias en cinco partidos dirigidos a España y una derrota en el único encuentro en el que había arbitrado a la Selección argentina, el recordado debut ante Arabia Saudita en Qatar 2022.