Lionel Scaloni habló sobre su futuro en la Selección argentina y opinó de las teorías sobre la final contra España

La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 abrió múltiples interrogantes sobre el futuro de la Selección argentina . El principal de ellos apunta a la continuidad de Lionel Scaloni , quien este martes volvió a ser consultado sobre su permanencia al salir del predio de Ezeiza.

El entrenador fue abordado por la prensa mientras conducía su vehículo y, ante la primera consulta sobre su estado de ánimo, respondió con tranquilidad: “Estoy bien, estoy bien...”.

Luego destacó el desempeño del plantel a lo largo del torneo y dejó en claro cuál es el principal motivo de orgullo tras la campaña. “Eso lo tengo claro, el equipo ha dado todo hasta el final. Sin dudas que eso es lo mejor que nos llevamos”, afirmó.

La gran incógnita volvió a ser su futuro. Cuando un periodista le preguntó directamente si seguiría al frente del equipo, el entrenador respondió con cautela. “Sí...”, contestó inicialmente, aunque sin brindar una definición contundente sobre lo que ocurrirá después de diciembre.

La conversación continuó con nuevas preguntas sobre las dudas que también expresó Emiliano "Dibu" Martínez respecto de su continuidad en el seleccionado. Allí, Scaloni explicó que este tipo de planteos son habituales después de un torneo de semejante magnitud.

“Yo creo que son cosas que después de un torneo así, son cosas normales, son cosas que uno puede decir, se replantea. Y hasta diciembre, como digo, estamos acá”.

El mensaje de Scaloni tras el Mundial 2026

Más allá de las especulaciones sobre su futuro, el técnico puso el foco en el grupo y en el vínculo que la Selección construyó con los hinchas durante su ciclo. “Yo creo que de verdad lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo y después lo que pase más adelante... Lo más importante es Argentina, la Selección”.

En esa misma línea, remarcó que la fortaleza del equipo trasciende al entrenador. “Quien esté a cargo, esté yo o no esté yo... Lo más importante es esta unión, esta conexión. No sé si hemos vuelto a tener, yo creo que nunca lo perdimos”.

Luego agregó una reflexión sobre su recorrido al frente del seleccionado: “Este es un lugar soñado, chicos. Como dije la otra vez, ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá por primera vez. No había dirigido en ningún lado, es la realidad. Me dieron esa posibilidad. Y después poder haber conseguido todo lo que conseguimos. Es soñado. Y es un lugar que cualquiera quisiera estar”.

Cuando un periodista cerró con la pregunta "¿El sueño terminó?", Scaloni volvió a sonreír y respondió sorprendido: “¡Pero otra vez la misma pregunta chicos, de verdad!”.

Lionel Scaloni habló sobre la bandera de las Islas Malvinas y las teorías acerca de la final

Por otro lado, Scaloni fue consultado respecto del rumor sobre posibles sanciones por la bandera que mostraron los jugadores tras ganarle a Inglaterra y dijo: "No sé, no tengo conocimiento. No sé si en un futuro... No sé, no nos dijeron nada. Ya se enterarán". Tampoco supo responder si hubo un consenso del plantel para exhibirla en la cancha: "La vi como ustedes. No tengo ni idea".

Luego, respecto de las teorías sobre la arenga de Messi en la final del Mundial 2026, que despertó versiones acerca de supuestas presiones externas o intereses para que gane España, el DT contestó: "No veo redes y no tengo idea de presiones".