Cuándo será la reunión clave entre Lionel Scaloni y Claudio Tapia por el futuro del DT

El entrenador se tomará un tiempo para reflexionar antes de mantener un encuentro con el presidente de la AFA tras el Mundial 2026.

La derrota de la Selección argentina por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 dejó un golpe deportivo y abrió un inesperado interrogante sobre el futuro de Lionel Scaloni. En una conferencia de prensa cargada de emoción, el entrenador reconoció que necesita tomarse un tiempo para reflexionar antes de decidir qué hará una vez finalizado su contrato.

El director técnico confirmó que respetará el vínculo que lo une con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta diciembre próximo, aunque admitió que todavía no tiene resuelto si continuará al frente del seleccionado. Antes de tomar una determinación definitiva, mantendrá una reunión con el presidente de la entidad, Claudio Tapia.

"Voy a hablar con el presidente, tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. La verdad que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. A lo mejor, habrá que hablar. Al presidente le estoy agradecido por haberme dado una oportunidad como esta, estar en un lugar", expresó Scaloni antes de retirarse visiblemente conmovido.

Scaloni confirmó que dejaría de ser el DT de la Selección argentina a fin de año. Video: Olé Cuándo será la reunión entre Scaloni y Tapia Aunque las declaraciones del entrenador generaron incertidumbre, no habrá una definición inmediata. Según informó TyC Sports, el encuentro entre Scaloni y Tapia está previsto para la próxima fecha FIFA, una vez que el cuerpo técnico y gran parte del plantel disfruten de algunos días de descanso tras la exigencia del Mundial.

La Selección argentina volverá a tener actividad durante la ventana internacional comprendida entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, período en el que disputará dos amistosos. Ese será el momento elegido para que el entrenador y el presidente de la AFA analicen el presente del proyecto y conversen sobre la continuidad del ciclo.