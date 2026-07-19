¿Se va Scaloni? Entre lágrimas, el DT suspendió su conferencia de prensa y confirmó que tomó una decisión sobre su futuro en la Selección

La derrota en el tiempo suplementario ante España en el MetLife Stadium no solo dejó el dolor de haber rozado el bicampeonato, sino que abrió un imprevisto y preocupante interrogante sobre la continuidad de Lionel Scaloni al mando de la Selección argentina . En una conferencia de prensa de alta carga emotiva, el técnico de Pujato no pudo contener las lágrimas y terminó interrumpiendo abruptamente el diálogo con los medios de comunicación.

La chispa que desencadenó la emotiva reacción del entrenador ocurrió cuando un periodista lo consultó de manera directa sobre su futuro en el banco de la albiceleste. Ante la pregunta, Scaloni se quebró emocionalmente, detuvo su alocución y obligó a dar por finalizada la rueda de prensa.

Antes de retirarse visiblemente afectado del recinto, el director técnico campeón del mundo en 2022 dejó una frase que sembró incertidumbre de cara a lo que viene para el combinado nacional.

"Tengo que hablar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para ver qué pasará con mi futuro, pero ya tengo una decisión tomada" — alcanzó a expresar Scaloni entre lágrimas antes de dar por concluidas sus declaraciones.

El testimonio cayó como un balde de agua fría tanto en la dirigencia del fútbol argentino como en los aficionados, quienes esperaban la ratificación del proyecto tras el exigente torneo desarrollado en Estados Unidos, México y Canadá.

La postura de la AFA y el acuerdo hasta 2031

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la intención de la cúpula dirigencial encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia es lograr la continuidad del entrenador a largo plazo:

Respaldo absoluto: La dirigencia considera a Lionel Scaloni la columna vertebral del proyecto deportivo y desea que encabece el próximo proceso mundialista.

Principio de acuerdo: Durante el corriente año, las partes habían alcanzado un principio de acuerdo para extender el vínculo de Scaloni como seleccionador nacional hasta el año 2031.

A pesar del pacto previo, la desgastante exigencia del ciclo y el golpe futbolístico en la final abren un escenario de profunda incertidumbre. En las próximas horas se espera una reunión clave entre Scaloni y Tapia para definir si el ciclo más glorioso de la historia reciente de la Selección llega a su fin o si continúa en marcha.