Scaloni confirmó que su idea es dejar la Selección argentina a fin de año: "Seguramente corte"

Lionel Scaloni profundizó sobre su futuro tras la derrota en la final del Mundial y dejó una sentencia que puso en jaque su ciclo en la Selección.

En medio de la tristeza por la derrota en la final del mundo ante España, Lionel Scaloni hizo un anunció que golpeó por partida doble a la Selección argentina. Cuando le tocó hablar sobre su futuro, el DT albiceleste se quebró y debió retirarse de la conferencia de prensa.

Scaloni confirmó que no renovaría su contrato con la Selección argentina Ya en zona mixta, antes de retirarse del MetLife Stadium, Scaloni volvió a tomar contacto con la prensa y pasó de la incógnita a una confirmación concreta. "Hasta diciembre voy a seguir. Después voy a hablar con el presidente (Claudio Tapia). La idea es relajar y parar un poco", sentenció con firmeza.

"Este es un lugar espectacular, soñado. Ojalá haya gente que tenga la oportunidad de estar. Cualquier argentino desearía estar. Ha sido un placer estar acá. Un orgullo. Ni en mis mejores sueños lo había pensado", continuó el Gringo, prácticamente dando por sentado que no tiene intenciones de renovar su contrato.