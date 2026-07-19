Scaloni-De la Fuente, una relación que nació en un aula y tendrá un nuevo e inolvidable capítulo

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá un condimento especial que va mucho más allá de lo futbolístico. Lionel Scaloni y Luis de la Fuente volverán a encontrarse nueve años después de compartir una experiencia que marcó el inicio de una relación de amistad y admiración mutua.

Antes de convertirse en los entrenadores de dos de las selecciones más poderosas del planeta, sus caminos coincidieron en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Allí, en 2017, el actual seleccionador español fue uno de los profesores del curso UEFA Pro que realizó Scaloni tras poner fin a su carrera como futbolista.

Aquel vínculo académico terminó convirtiéndose en una relación cercana que ambos mantuvieron con el paso de los años. Este domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, volverán a verse las caras, aunque esta vez con el título del mundo en juego.

Scaloni eligió realizar el curso de entrenadores en la Real Federación Española de Fútbol debido a su estrecho vínculo con España, país donde continúa residiendo y en el que desarrolló buena parte de su carrera como futbolista, defendiendo las camisetas de Deportivo La Coruña, Racing de Santander y Mallorca.

En aquella promoción, Luis de la Fuente combinaba su trabajo en las selecciones juveniles españolas con la formación de nuevos entrenadores. Según recordó Ginés Meléndez, entonces director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF, el español impartía las clases de táctica y sistemas de juego, mientras que Scaloni ocupaba uno de los primeros lugares del aula y se destacaba por su dedicación.

Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, fue profesor de Lionel Scaloni. EFE

Años después, durante la Copa América 2024, el propio entrenador argentino recordó esa etapa: "Fue mi profesor en el curso de entrenadores", además de destacar la predisposición de De la Fuente para acompañar a todos los alumnos durante la formación.

Una relación que trascendió las aulas

La relación entre ambos continuó después de finalizar el curso y quedó reflejada en las palabras que Scaloni dedicó a su colega antes de las semifinales del Mundial, cuando España ya había asegurado su lugar en la final.

"Contento por él. Se lo merece. Es un gran tipo. Todo lo que vemos en su selección es lo que esperamos ver en la nuestra. Si no nos va bien, le llamaré. Si jugamos contra él la final... no. Esperemos que no haya llamada hasta después de la final", expresó entre sonrisas el seleccionador argentino.

Las declaraciones evidenciaron el respeto y la cercanía que mantienen, incluso cuando el destino terminó enfrentándolos en el partido más importante del fútbol.

Dos caminos diferentes con un mismo destino

Aunque llegaron a la élite por recorridos distintos, tanto Scaloni como De la Fuente construyeron sus carreras lejos de los grandes focos antes de asumir el mando de las selecciones absolutas. El entrenador español inició su recorrido en las categorías juveniles de la Real Federación Española de Fútbol y conquistó títulos con las selecciones sub-19, sub-21 y olímpica antes de ganar la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa en 2024 al frente de la mayor.

Scaloni, en cambio, comenzó como asistente de Jorge Sampaoli y luego asumió de manera interina la conducción de la Selección argentina. Lo que parecía una solución temporal terminó convirtiéndose en un ciclo histórico, con las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Lionel Scaloni será recordado como uno de los técnicos más ganadores en la historia de la Selección. EFE

Ahora, profesor y alumno volverán a compartir escenario. Esta vez no habrá pizarras ni clases de táctica: el reencuentro será en la final del Mundial 2026, con la posibilidad de sumar un nuevo capítulo a una historia marcada por la amistad, el respeto y la competencia al más alto nivel.