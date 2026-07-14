Luis de la Fuente, el cerebro de la brillante España que le dio clases a su amigo Lionel Scaloni
Bajo su gestión, la Furia Roja ganó casi todo lo que jugó y ahora está en la final del Mundial 2026. Su vínculo con el entrenador argentino.
Como si se tratara del personaje de El Profesor de La Casa de Papel, pero con una meta un poco más sana. Porque un día pensó un plan, lo ideó, lo programó, lo pulió y lo llevó a cabo con una perfección similar a la de la popular serie. Luis de la Fuente, el cerebro de la selección de España, que este martes dio otro paso en el Mundial 2026.
Con un juego lúcido, inteligente, práctico, pero también genial y sobresaliente, la campeona de Europa borró a la tan temida Francia del torneo y jugará la final del mundo por segunda vez en su historia.
Y gran parte de este desenlace pasó por la conducción del entrenador ibérico, que logró crear un equipo sólido en defensa, dinámico en el mediocampo y contundente en ataque. Y que ahora va por más.
Luis de la Fuente, el cerebro de España
El Míster nació hace 65 años en Haro, La Rioja, y desde pequeño se inclinó por la pelota. Comenzó su carrera como lateral izquierdo en el club de su pueblo, hasta que en 1977 pasó al Athletic Bilbao, su gran amor como futbolista, más allá de sus breves experiencias en el Sevilla y el Alavés.
Como entrenador dirigió algunos clubes menores del ascenso español hasta que en el 2013 llegó a la selección, y no la soltó más. Comenzó en la sub19, pasó por la sub21 y la sub23, hasta que tomó el cargo de la mayor después del Mundial de Qatar.
A De la Fuente se le caen los títulos de los bolsillos, pero los más importantes fueron la UEFA Nations League 2023 y la Eurocopa 2024. Además, ese año fue elegido como el mejor entrenador del mundo por la prestigiosa IFFHS.
Uno de los “maestros” de Lionel Scaloni
Más allá de todas sus conquistas deportivas, el seleccionador de España cuenta con un logro que no muchos tienen y que lo llena de orgullo cada vez que se hace referencia públicamente: le dio clases a Lionel Scaloni, el entrenador argentino.
Cuando el santafesino realizó el curso de director técnico, uno de los profesores era ni más ni menos que De la Fuente, por lo que se fue gestando una relación que al día de hoy los mantiene en contacto permanente.
Y tan fuerte es la amistad, que ambos entrenadores hicieron referencia a su par durante las conferencias de prensa que brindaron este martes, uno tras el triunfo ante Francia y el otro en la previa de las semifinales. ¿Y si se encuentran el domingo?