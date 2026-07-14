Así reaccionó la prensa francesa tras la dura eliminación ante España en semifinales del Mundial

España no solo eliminó a uno de los grandes candidatos al título. También dejó una imagen que generó un fuerte impacto en Francia, donde la prensa fue muy dura.

L'Équipe, el tradicional diario deportivo francés, no anduvo con vueltas para asumir la derrota. Su título principal en la home fue "El desastre de Dallas".

España confirmó su gran momento en el Mundial 2026 y se convirtió en el primer finalista tras derrotar 2-0 a Francia en Dallas. El equipo de Luis de la Fuente dominó gran parte del encuentro y dejó sin respuestas a un seleccionado francés que llegaba como uno de los principales aspirantes al título.

La actuación de la Roja tuvo una inmediata repercusión en Europa, especialmente en Francia. El prestigioso diario L'Equipe eligió una imagen de Kylian Mbappé para ilustrar la derrota y tituló: "Accidente en Dallas". Además, remarcó que "la selección francesa fue superada ampliamente" por su rival.

España ya está en la final del Mundial 2026 y la prensa francesa no tuvo piedad tras la eliminación L'Équipe, el tradicional diario deportivo francés, no anduvo con vueltas para asumir la derrota. Su título principal en la home fue "El desastre de Dallas". captura Las críticas continuaron en otros medios de referencia. Le Figaro fue categórico al señalar que "el sueño se acabó para Les Bleus, eliminados sin contemplaciones", mientras que Le Parisien resumió la eliminación con un duro "Les Bleus derrotados" y calificó el resultado como "un duro golpe" para el seleccionado de Didier Deschamps.

Por su parte, Le Monde también hizo foco en la diferencia futbolística que existió entre ambos equipos. "Fin del sueño azul: Les Bleus, dominados y eliminados", publicó el periódico francés, destacando la superioridad mostrada por España durante la semifinal.

Le Monde y su reacción a la derrota de Francia en semis del Mundial. captura La reacción de los diarios deportivos de España La home de Mundo Deportivo. captura Del otro lado de los Pirineos, la euforia fue total. Marca celebró con un contundente "Otra vez, de verdad, a la final del Mundial", mientras que Mundo Deportivo eligió un simple pero contundente "¡España, a la final con exhibición!".