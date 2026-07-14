El provocador posteo de Hebe Casado durante el partido de Francia

Hebe Casado dio la nota nuevamente en su cuenta de "X" d urante el partido de Francia y España a pesar de haber sido repudiada hace pocos días por el embajador francés por sus comentarios racistas. Esta vez fue contra Kylian Mbappé y recurrió a su ironía punzante para felicitar a la selección gala.

La vicegobernadora no pudo contener sus dedos tuiteros durante el partido de semifinales entre Francia y España y pidió la expulsión de Kylian Mbappé luego de que éste golpeara al arquero español.

"Y no lo echan?", escribió unos segundos después de que el 10 Francia cometiera una falta sobre el arquero de España. Una vez terminado el encuentro ironizó: "Felicitaciones España!!! Qué pena por Francia que fue eliminado en su día!". Y cerró en tono jocoso: "Ya no será segundo Francia…"

Aunque sigue escribiendo sobre el Mundial 2026, en ningún momento pidió disculpas ni reconoció sus palabras de hace unos días como un error.

La polémica comenzó el 4 de julio durante el encuentro entre Francia y Paraguay, cuando la vicegobernadora publicó: "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé", en referencia al seleccionado francés y a su capitán, Kylian Mbappé.

El mensaje generó un fuerte rechazo en redes sociales y, con el correr de los días, derivó en un conflicto diplomático entre la funcionaria mendocina y la representación francesa en Argentina.

Además, este lunes el abogado y dirigente peronista, Alfredo Guevara, presentó una denuncia penal contra la vicegobernadora de Mendoza a quien acusó del delito de "discriminación". La presentación fue radicada en la Justicia de Mendoza y solicitó al Ministerio Público Fiscal (al procurador Alejandro Gullé) que investigue a la funcionaria por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 3 de la Ley 23.592, que sanciona a quienes "alienten o inciten al odio o la persecución por motivos de raza, nacionalidad, religión o ideas políticas". El delito arriesga una pena de un mes a tres años de prisión.

Francia durante el partido frente a España. EFE

La postura del Gobierno de Mendoza

En medio de la controversia diplomática con Francia por la publicación en redes sociales de la vicegobernadora Hebe Casado calificando de “equipo africano” a la selección de fútbol francesa, el gobernador Alfredo Cornejo se despegó de esas declaraciones. El mandatario provincial envió una carta al embajador francés en Argentina afirmando que los dichos de Casado son “expresiones individuales y de carácter personal” que no reflejan “el sentir de la comunidad mendocina”.